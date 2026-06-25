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Ypê abre vagas de emprego na Bahia; saiba como se candidatar
Em todo o Brasil, há 282 oportunidades disponíveis em diferentes áreas
A Ypê está com quatro vagas de empregos abertas na Bahia, todas para Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em todo o país, a empresa conta com 282 oportunidades.
Os interessados podem realizar o cadastro através deste link.
No estado baiano, há vagas efetivas e para banco de talentos nas seguintes áreas:
- Aprendiz;
- Conferente;
- Manutentor mecânico júnior;
- Técnico em microbiologia.
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Vagas no Brasil
Há mais de 130 cargos disponíveis em unidades industriais, centros de distribuição e na área comercial em todo o Brasil. Além da Bahia, as vagas estão distribuídas entre Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo.
Entre as funções disponíveis estão operador de produção, operador de logística, promotor, analista, técnico, vendedor, especialista, supervisor e gerente.
Além do salário, o grupo oferece benefícios como participação nos lucros, assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local, seguro de vida e programas de capacitação.
Há ainda inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, com 34 oportunidades para estudantes do ensino superior com previsão de conclusão do curso entre agosto de 2027 e dezembro de 2028.