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Ypê abre vagas de emprego na Bahia; saiba como se candidatar

Em todo o Brasil, há 282 oportunidades disponíveis em diferentes áreas

Luiza Nascimento
Por
Produtos Ypê
Produtos Ypê - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Ypê está com quatro vagas de empregos abertas na Bahia, todas para Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em todo o país, a empresa conta com 282 oportunidades.

Os interessados podem realizar o cadastro através deste link.

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No estado baiano, há vagas efetivas e para banco de talentos nas seguintes áreas:

  • Aprendiz;
  • Conferente;
  • Manutentor mecânico júnior;
  • Técnico em microbiologia.

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Vagas no Brasil

Há mais de 130 cargos disponíveis em unidades industriais, centros de distribuição e na área comercial em todo o Brasil. Além da Bahia, as vagas estão distribuídas entre Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo.

Entre as funções disponíveis estão operador de produção, operador de logística, promotor, analista, técnico, vendedor, especialista, supervisor e gerente.

Além do salário, o grupo oferece benefícios como participação nos lucros, assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local, seguro de vida e programas de capacitação.

Há ainda inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, com 34 oportunidades para estudantes do ensino superior com previsão de conclusão do curso entre agosto de 2027 e dezembro de 2028.

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Bahia emprego Ypê

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