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DUPLA OPORTUNIDADE

Prefeitura da Bahia lança concursos com 122 vagas imediatas

Os salários podem chegar a até R$ 3.100 dependendo do cargo e nível de escolaridade

Carla Melo
Por
Sede da prefeitura de Araçás
Sede da prefeitura de Araçás - Foto: Reprodução | Google Street View

A prefeitura de Araçás publicou dois editais para concursos que oferecem 112 vagas imediatas para diferentes áreas de atuação.

Os salários podem chegar a até R$ 3.100 dependendo do cargo e nível de escolaridade escolhido no certame.

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Confira as vagas oferecidas em cada edital:

Edital 01/2026

Nível fundamental

  • Merendeira
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Carpinteiro
  • Encanador
  • Pedreiro
  • Coveiro
  • Eletricista
  • Motorista
  • Mecânico
  • Operador de Máquinas

Nível médio/técnico

  • Técnico Municipal de Controle Interno
  • Agente de Almoxarifado
  • Agente de Patrimônio
  • Assistente Administrativo (diversas áreas)
  • Auxiliar de Classe
  • Intérprete de Libras
  • Secretário Escolar
  • Técnico de Nutrição
  • Técnico Agrícola
  • Fiscal Ambiental
  • Fiscal de Obras
  • Topógrafo
  • Agente de Trânsito.

Nível superior

  • Auditor Tributário
  • Assistente Social
  • Bibliotecário
  • Coordenador Pedagógico
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Professor (Fundamental, Artes, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Música)
  • Psicólogo
  • Veterinário
  • Engenheiro Agrônomo
  • Arquiteto.

Edital 02/2026

  • Guarda Civil Municipal
  • Bombeiro Civil Municipal

Inscrição

As inscrições já podem ser realizadas de maneira online, por meio do site do Instituto Selecon (edital 01/2026 – edital 02/2026). Os prazos de inscrição se diferenciam:

  • Edital 01/2026 – de 1 de junho até 13 de julho de 2026, com taxa de inscrição de R$ 70, R$ 85 ou R$ 120.

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  • Edital 02/2026 – de 1 de junho até 9 de julho de 2026, com taxa de R$ 85.

As seleções estão sendo executadas pela equipe experiente do Instituto Selecon. A remuneração prevista para os cargos é de R$ 1.621 a R$ 3.100.

Provas

A primeira etapa do concurso da Prefeitura de Araçás será no formato de prova objetiva de múltipla escolha. Essa avaliação está prevista para acontecer nos dias 2 e 9 de agosto de 2026, conforme o edital em disputa.

No edital 01/2026, está prevista ainda a segunda etapa de prova de redação para os cargos de níveis médio, técnico e superior, além de prova prática para o cargo de Motorista.

Já no edital 02/2026, ocorrerá uma série de etapas adicionais: exame médico, teste de aptidão física, exame psicotécnico, investigação social e documental e curso de formação.

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