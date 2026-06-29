Prefeitura da Bahia lança concursos com 122 vagas imediatas

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A prefeitura de Araçás publicou dois editais para concursos que oferecem 112 vagas imediatas para diferentes áreas de atuação.

Os salários podem chegar a até R$ 3.100 dependendo do cargo e nível de escolaridade escolhido no certame.

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Confira as vagas oferecidas em cada edital:

Edital 01/2026

Nível fundamental

Merendeira

Auxiliar de Serviços Gerais

Carpinteiro

Encanador

Pedreiro

Coveiro

Eletricista

Motorista

Mecânico

Operador de Máquinas

Nível médio/técnico

Técnico Municipal de Controle Interno

Agente de Almoxarifado

Agente de Patrimônio

Assistente Administrativo (diversas áreas)

Auxiliar de Classe

Intérprete de Libras

Secretário Escolar

Técnico de Nutrição

Técnico Agrícola

Fiscal Ambiental

Fiscal de Obras

Topógrafo

Agente de Trânsito.

Nível superior

Auditor Tributário

Assistente Social

Bibliotecário

Coordenador Pedagógico

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Professor (Fundamental, Artes, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Música)

Psicólogo

Veterinário

Engenheiro Agrônomo

Arquiteto.

Edital 02/2026

Guarda Civil Municipal

Bombeiro Civil Municipal

Inscrição

As inscrições já podem ser realizadas de maneira online, por meio do site do Instituto Selecon (edital 01/2026 – edital 02/2026). Os prazos de inscrição se diferenciam:

As seleções estão sendo executadas pela equipe experiente do Instituto Selecon. A remuneração prevista para os cargos é de R$ 1.621 a R$ 3.100.

Provas

A primeira etapa do concurso da Prefeitura de Araçás será no formato de prova objetiva de múltipla escolha. Essa avaliação está prevista para acontecer nos dias 2 e 9 de agosto de 2026, conforme o edital em disputa.

No edital 01/2026, está prevista ainda a segunda etapa de prova de redação para os cargos de níveis médio, técnico e superior, além de prova prática para o cargo de Motorista.

Já no edital 02/2026, ocorrerá uma série de etapas adicionais: exame médico, teste de aptidão física, exame psicotécnico, investigação social e documental e curso de formação.