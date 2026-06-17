SALVADOR
Funceb abre inscrições para oficinas gratuitas de artes cênicas
Formação oferece 60 vagas em Salvador e na Região Metropolitana
Estão abertas as inscrições para a primeira etapa das Oficinas Artísticas VIGA – Visualidade, Interpretação e Gestão, ação formativa do projeto Viva o Teatro – Palco e Ofício, realizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), em parceria com o Coletivo4.
Os interessados podem se inscrever até 30 de junho por meio de formulário disponível no portal da Funceb e no perfil do Coletivo4 no Instagram. Nesta etapa, estão disponíveis vagas para os itinerários de Teatro, Dança e Canto Coral e de Produção e Comunicação Cultural.
Como se inscrever nas oficinas da Funceb?
As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de junho. Ao todo, são oferecidas 60 vagas, sendo 30 para cada itinerário, destinadas a moradores de Salvador e da Região Metropolitana.
As aulas serão realizadas entre 7 de julho e 16 de setembro, no Galpão Wilson Melo, localizado no Forte do Barbalho, sede do Coletivo4.
Quais cursos estão disponíveis?
A primeira etapa contempla dois percursos formativos.
O Itinerário 1 reúne teatro, dança e canto coral, oferecendo uma experiência prática de criação coletiva. A formação culminará na montagem do espetáculo "Vou Ser Artista", com temporada prevista para setembro de 2026.
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Já o Itinerário 5 é voltado para Produção e Comunicação Cultural, abordando planejamento, gestão, divulgação e acompanhamento das diferentes etapas de um projeto artístico.
Formação une prática artística e gestão cultural
Amparado pela legislação de cursos livres, o VIGA propõe uma metodologia baseada na vivência dos diversos ofícios que integram a cadeia produtiva das artes cênicas.
Segundo a coordenadora pedagógica Fernanda Paquelet, a proposta aproxima os estudantes da realidade do fazer teatral ao integrar intérpretes, técnicos e gestores em um mesmo processo de criação.
Nesta etapa, as oficinas serão ministradas pelos professores Roberto Montenegro (Dança), Jarbas Oliver (Teatro), Ângelo Rafael (Canto Coral) e Marília de Sá (Produção e Comunicação Cultural).
Novas inscrições serão abertas em julho
O projeto terá continuidade com novos itinerários. A segunda etapa de inscrições ocorrerá entre 21 e 30 de julho e contemplará as áreas de:
- Iluminação e Sonorização;
- Cenografia e Adereço;
- Figurino e Maquiagem.
A proposta é ampliar o contato dos participantes com diferentes funções das artes cênicas e fortalecer a formação integrada.
Projeto valoriza a cadeia produtiva do teatro baiano
Há dez anos, o Coletivo4 desenvolve atividades no Forte do Barbalho, em Salvador, onde mantém o Galpão Wilson Melo. O grupo reúne artistas com ampla experiência nos palcos, nos bastidores e na gestão cultural.
As Oficinas Artísticas VIGA fazem parte do projeto Viva o Teatro – Palco e Ofício, iniciativa da Funceb que busca fortalecer a formação e preservar a memória das artes cênicas na Bahia.
Além das oficinas, o projeto reúne outras ações, como o Festival 60+, o ciclo de encontros Café com História, a exposição Trajes de Cena do Teatro Baiano, assinada por Maurício Martins, e a Caravana Coletivo4, que passará pelo município de Bonito.