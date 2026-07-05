Mulher é espancada e deixada sem socorro por 14 horas dentro de casa

Uma mulher de 54 anos foi encontrada em estado gravíssimo dentro da própria casa, após permanecer por mais de 14 horas sem receber qualquer tipo de socorro. O caso aconteceu em Santa Tereza do Oeste, no Paraná, e terminou com a prisão de um homem de 35 anos, apontado pela Polícia Civil como autor das agressões.

Identificada como Marilene Machado de Lima dos Santos, a vítima apresentava diversos ferimentos, tinha o rosto desfigurado, cuspia sangue e enfrentava dificuldades para respirar quando foi localizada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram a intubação ainda na residência antes de encaminhá-la ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, onde segue internada em estado grave.

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As apurações da Polícia Civil indicam que a violência ocorreu na noite anterior à prisão. Por volta das 23h, um morador da vizinhança escutou pedidos de ajuda vindos da casa e decidiu verificar a situação. Ao chegar ao imóvel, porém, foi recebido pelo suspeito, que garantiu que nada de anormal havia acontecido e impediu sua entrada.

Na manhã seguinte, o vizinho voltou ao local e encontrou Marilene caída no chão de um dos quartos, gravemente ferida. Diante da cena, acionou imediatamente a Polícia Civil e o Samu.

Durante a investigação, os policiais descobriram que o suspeito havia se mudado recentemente de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e estava vivendo em uma casa nos fundos do imóvel da vítima. A natureza da relação entre os dois ainda é apurada.

Após ser localizado, o homem foi levado para a delegacia, onde confessou as agressões. Em depoimento, segundo o delegado responsável pela investigação, ele afirmou que estava sob efeito de crack e disse que estava “fora de si” no momento do crime.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.