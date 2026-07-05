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POLÍCIA

Ação policial impede entrada de ilícitos em presídio feminino de Salvador

Celular, bebidas alcoólicas, roupas, chocolates e outros objetos foram apreendidos

Luan Julião
Por
Tentativa ocorreu na madrugada deste domingo (05/07)
Tentativa ocorreu na madrugada deste domingo (05/07) - Foto: Reprodução / Google Street View

Uma tentativa de abastecer internas do Conjunto Penal Feminino de Salvador com diversos objetos foi frustrada por forças de segurança na madrugada deste domingo, 5, na capital baiana. A ação foi desencadeada após o sistema de videomonitoramento da unidade identificar uma movimentação suspeita na área externa do presídio.

Segundo as informações apuradas, um homem foi visto se aproximando do muro dos fundos carregando uma escada, o que levou ao acionamento imediato das equipes policiais. Antes que pudesse concluir a ação, o suspeito percebeu a chegada dos agentes e escapou do local.

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Na fuga, ele deixou para trás todo o material que seria levado para o interior da unidade prisional. Entre os itens apreendidos estavam um celular Samsung, garrafas de whisky, aguardente e licor, energéticos, caixas de leite condensado, chocolates, peças de roupas, incluindo artigos das marcas Nike e Adidas, sutiãs, mochilas e um blusão preto.

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Os policiais também recolheram uma escada de cerca de 4,30 metros, que teria sido utilizada para facilitar o arremesso dos objetos por cima do muro do presídio.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais. O homem conseguiu fugir e, até o momento, não há informações sobre sua identificação.

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Tags

Conjunto Penal Feminino presídios Salvador segurança pública

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