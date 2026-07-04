Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso ao descumprir medida protetiva contra adolescente na Bahia

Segundo a Polícia Civil, suspeito é investigado por violência doméstica e familiar

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom - PCBA

Um homem de 23 anos foi preso na sexta-feira, 3,por descumprir uma medida protetiva concedida a uma adolescente de 15 anos, em Coração de Maria, na Região Metropolitana de Feira de Santana, na Bahia.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Polícia Civil. O suspeito é investigado por violência doméstica e familiar contra a jovem, com quem manteve um relacionamento anteriormente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Suspeito teria ameaçado e agredido vítima

De acordo com a Polícia Civil, além de desrespeitar a medida protetiva, o homem teria ameaçado e agredido fisicamente a adolescente.

As investigações apontam que o suspeito tinha conhecimento das determinações judiciais que o proibiam de manter qualquer tipo de contato com a vítima, mas, mesmo assim, descumpriu a decisão.

Leia Também:

POLÍCIA

Mulheres baleadas em Salvador e RMS já somam 40 em 2026
Mulheres baleadas em Salvador e RMS já somam 40 em 2026 imagem

ROMANCE PROIBIDO

Presa, Deolane Bezerra já viveu romance com membro do PCC
Presa, Deolane Bezerra já viveu romance com membro do PCC imagem

SURPRESA

Homem reage a roubo e empurra assaltante na piscina
Homem reage a roubo e empurra assaltante na piscina imagem

Homem já tinha histórico de violência

Segundo a Delegacia Territorial de Coração de Maria, o investigado já possuía registros anteriores relacionados a casos de violência doméstica e familiar.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ele foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

medida protetiva prisão

Relacionadas

Mais lidas