Homem é preso ao descumprir medida protetiva contra adolescente na Bahia

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Um homem de 23 anos foi preso na sexta-feira, 3,por descumprir uma medida protetiva concedida a uma adolescente de 15 anos, em Coração de Maria, na Região Metropolitana de Feira de Santana, na Bahia.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Polícia Civil. O suspeito é investigado por violência doméstica e familiar contra a jovem, com quem manteve um relacionamento anteriormente.

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Suspeito teria ameaçado e agredido vítima

De acordo com a Polícia Civil, além de desrespeitar a medida protetiva, o homem teria ameaçado e agredido fisicamente a adolescente.

As investigações apontam que o suspeito tinha conhecimento das determinações judiciais que o proibiam de manter qualquer tipo de contato com a vítima, mas, mesmo assim, descumpriu a decisão.

Homem já tinha histórico de violência

Segundo a Delegacia Territorial de Coração de Maria, o investigado já possuía registros anteriores relacionados a casos de violência doméstica e familiar.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ele foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.