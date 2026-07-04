Mulheres baleadas em Salvador e RMS já somam 40 em 2026

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Quarenta mulheres já foram baleadas em Salvador e Região Metropolitana (RMS) em 2026, até o momento, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. O último caso foi registrado na noite desta sexta-feira, 3, quando a cabo da Polícia Militar (PM) Celeste foi morta dentro da própria casa no bairro do Barbalho, na capital baiana.

Entre as 40 baleadas, 21 morreram e 19 ficaram feridas. No recorte agentes de segurança, foram 37 baleados, 26 ficaram feridos e 11 mortos.

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Relembre morte da cabo

A cabo da Polícia Militar Celeste Martins Oliveira do Nascimento, de 39 anos, foi morta a tiros na tarde desta sexta-feira, 3, dentro de uma residência no bairro do Barbalho, em Salvador. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que também é policial militar e acabou preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que o homem teria efetuado os disparos contra a cabo e deixado o local em seguida. Posteriormente, ele se apresentou espontaneamente na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de um advogado, onde permaneceu à disposição das autoridades.