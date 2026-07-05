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GOLPE AMOROSO

Delegada perde R$ 1 milhão ao cair em golpe de suposto herdeiro árabe

A mulher depositou o montante na conta do golpista

Franciely Gomes
Por
A mulher foi uma das vítimas do golpista
A mulher foi uma das vítimas do golpista - Foto: Ilustrativa | Magnific

Uma delegada caiu no “estelionato amoroso”, praticado pelo argentino David Juan Manuel Corbalan, 47 anos. Moradora de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, a mulher transferiu cerca de R$ 1 milhão para o golpista., que fingia ser um herdeiro árabe.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era aposentada e sofria com problemas cardíacos. Em um de suas idas ao hospital, para realizar uma cirurgia no coração, ela teve sua casa invadida pelo criminoso, que levou documentos, joias e aparelhos eletrônicos.

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Ao todo, foram realizadas cerca de 269 transferências bancárias, divididas entre os anos de 2023 e 2024. O prejuízo milionário fez com que a mulher perdesse o apartamento onde morava.

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“Eu sei que ele se aproveitou da minha doença. Não sei se ele pesquisou antes de entrar na minha vida ou se percebeu depois, ao ver a cicatriz no meu peito, porque eu já passei por inúmeras cirurgias”, disse ela em seu depoimento.

Prisão do golpista

David Juan foi preso na última terça-feira, 30, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele foi capturado por policiais civis da 12ª DP (Copacabana) e responderá por uma série de crimes.

Durante as investigações, os oficiais identificaram que o golpista já cometia os crimes desde 2015. Ele foi preso na Argentina pelo crime de estelionato e também é investigado no Brasil por ocorrências em Pernambuco e Alagoas.

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delegada golpe Polícia

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