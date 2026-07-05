ENCONTRADA
Ex-mulher do goleiro Bruno é encontrada e internada em hospital
Dayanne Rodrigues estava desaparecida há três dias
Dayanne Rodrigues foi encontrada por familiares e amigos. Ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, ela estava desaparecida há três dias e foi internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, neste domingo, 5.
Segundo informações divulgadas pelo site Metrópoles, Dayanne foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Santa Terezinha inicialmente, logo após ser encontrada no sábado, 4.
No entanto, ainda não há notícias sobre seu estado de saúde ou mental. Nem a causa do desaparecimento repetindo, que foi acompanhado de cartas de despedida e relatos de ameaças realizadas por agiotas.
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Relação com Bruno
Dayanne foi a primeira esposa do goleiro Bruno Fernandes, que ficou conhecido ao ser acusado de mandar matar Eliza Samudio, mãe de seu filho do meio, o também goleiro Bruninho Samudio.
Da relação com Bruno, Dayanne teve duas filhas: Bruna Vitória, de 18 anos, e Maria Eduarda, de 17, que foram deixadas na casa da mãe dela antes do sumiço.