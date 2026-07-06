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REVOLTA

Zé Felipe detona atitude de Vini Jr após derrota do Brasil na Copa

O cantor não curtiu a postura do atleta após o jogo eliminatório

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Zé Felipe e Vini Jr já namoraram Virginia
Zé Felipe e Vini Jr já namoraram Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe não escondeu sua insatisfação com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026, neste domingo, 5. O cantor criticou a postura do jogador Vini Jr, atual namorado de sua ex-mulher, após o fim da partida contra a Noruega.

A exposição de sua insatisfação com o padrasto de seus filhos foi exposta através de comentários deixados em uma publicação no Instagram, onde Vini Jr. aparece cumprimentando o jogador Erling Haaland, autor dos dois gols que classificaram a Noruega e eliminaram o Brasil, após o jogo

“Vai se f*der. Cumprimenta minha chibata. Tomar no c*”, escreveu ele, visivelmente indignado com a derrota de 2x1, que desclassificou a Seleção Brasileira da competição mundial.

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Relação de Zé e Vini

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Entretanto, o que chamou a atenção do público foi o fato de Zé ter criticado Vini, que viveu um namoro com a mãe dos filhos dele, a influenciadora Virginia Fonseca. O artista nunca tinha falado diretamente sobre o atleta nas redes sociais.

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“Nem quando tomou a Virgínia dele, ele agiu assim”, brincou uma internauta. “Gente, tá todo mundo assim, nada pessoal”, defendeu outra. “O comentári parece se referir a Haaland”, reforçou uma terceira.

Vale lembrar que Vini e Virginia terminaram o namoro em maio deste ano, mas estão sendo alvo de rumores de uma reconciliação desde o início da Copa do Mundo, com interações frequentes nas redes sociais.

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Tags

copa do mundo vini jr zé felipe

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