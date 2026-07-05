Virginia Fonseca faz pedido a Vini Jr antes do jogo do Brasil

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Virginia Fonseca está deixando cada vez mais explícita sua reconciliação com Vini Jr. Curtindo alguns dias de férias com os filhos nos Estados Unidos, a influenciadora foi abordada por um fã em um shopping e fez um pedido especial para o atleta, pouco antes do jogo entre Brasil e Noruega.

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, a famosa fez uma previsão para o placar da partida e afirmou que gostaria que seu ex-namorado marcasse um gol neste domingo, 5.

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“Quanto vai ser o jogo?”, perguntou o fã. “Eu acho que 3 a 2”, respondeu ela. “E quem vai fazer?”, questionou ele. “Ah, um do Vini, claro! E os outros dois, vamos ver…”, finalizou Virginia.

🚨FAMOSOS: Virgínia aposta em vitória do Brasil por 3x2, e prevê gol de Vini Jr. seu ex-namorado. pic.twitter.com/zJcEhcnQV1 — CHOQUEI (@choquei) July 4, 2026

Namoro polêmico

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr viveram um namoro polêmico. Juntos desde outubro de 2025, os dois terminaram o romance em maio deste ano, após boatos envolvendo uma suposta traição cometida pelo atleta.

Na época, a ex-mulher do cantor Zé Felipe publicou um texto em seu perfil do Instagram confirmando o término e afirmou que não “negociaria o inegociável”, excluindo todas as fotos ao lado de Vini.

No entanto, os rumores de uma reconciliação entre eles voltaram a surgir com o início da Copa do Mundo 2026. No dia 12 de junho, quando é celebrado o Dia dos Namorados no Brasil, Virginia chegou a receber um buquê de rosas vermelhas, enviado pelo craque do Real Madrid.