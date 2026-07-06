"Cruzou linha vermelha": polêmica com Trump e Fifa explode bastidores da Copa do Mundo

A decisão da Fifa de liberar Folarin Balogun, atacante dos EUA expulso na fase 16 avos, para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo provocou uma reação dura da Uefa. A decisão polêmica da Fifa teria acontecido após um pedido direto do presidente norte-americano, Donald Trump.

Nesta segunda-feira, 6, a Uefa, entidade que comanda o futebol europeu afirmou que a medida da Fifa "cruzou uma linha vermelha" e colocou em risco a integridade da Copa do Mundo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que aconteceu?

Balogun, atacante dos Estados Unidos foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, nos 16 avos de final. Pela regra, ele teria que cumprir suspensão automática de uma partida e desfalcar a seleção americana no jogo seguinte.

A Fifa, porém, suspendeu a aplicação da punição por um período probatório de um ano e liberou o jogador para atuar. O lance aconteceu depois que o atacante, autor de um dos gols da classificação americana, acertou Tarik Muharemovic com as travas da chuteira.

Uefa vê precedente perigoso

Em nota oficial, a Uefa classificou a decisão da Fifa como "inédita, incompreensível e injustificável".

Para a entidade europeia, a suspensão automática mínima após um cartão vermelho é um princípio previsto no regulamento e não pode ser tratado como uma punição flexível durante o torneio.

"O futebol, como qualquer esporte, depende de regras que garantem uma competição justa, honesta e transparente. Neste caso, não há espaço para interpretação", afirmou a Uefa.

A entidade também alertou que a abertura de uma exceção em meio à Copa pode comprometer a credibilidade da competição. Segundo a Uefa, situações semelhantes passam a exigir o mesmo tratamento, o que poderia prejudicar a própria lógica disciplinar do torneio.

"As regras devem valer para todos"

No comunicado, a Uefa argumentou que a força do futebol está justamente na confiança de que todos disputam sob as mesmas regras. A entidade afirmou que, quando a aplicação dessas normas deixa de ser garantida por quem deveria protegê-las, a integridade do jogo fica ameaçada.

A crítica também leva em conta o fato de outros jogadores terem sido expulsos na competição e cumprido normalmente suas suspensões. Para a Uefa, permitir que Balogun atue cria uma diferença de tratamento em plena Copa do Mundo.

"A suspensão automática mínima de uma partida após um cartão vermelho não é uma medida discricionária e não depende da decisão de um órgão competente para entrar em vigor", afirmou.

"Trata-se de um princípio previsto nos regulamentos, que não pode ser objeto de exceções, muito menos durante um torneio em que vários outros jogadores passaram pela mesma situação e cumpriram regularmente suas suspensões", diz trecho da nota.

Cartão de Claus para Balogun - Foto: Reprodução I Instagram

Casa Branca teria pedido revisão

Segundo a agência Associated Press, a decisão da Fifa ocorreu depois que a Casa Branca solicitou ao presidente da entidade, Gianni Infantino, uma revisão do caso.

A informação aumentou a repercussão política da polêmica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia se manifestado nas redes sociais após a liberação de Balogun e agradecido à Fifa por corrigir o que chamou de "grande injustiça".

A possibilidade de interferência política no processo disciplinar elevou o tom das críticas. O ex-presidente da Fifa, Sepp Blatter, também comentou o caso e afirmou que cartões vermelhos "não são revertidos por telefonemas políticos", mas por regras e órgãos independentes.

Federação Belga avalia medidas

A Federação Belga também criticou a decisão e informou que avalia todas as possibilidades jurídicas após a liberação do atacante americano.

A Bélgica enfrentará os Estados Unidos nesta segunda-feira, às 21h, pelas oitavas de final. Com a suspensão do cartão vermelho, Balogun fica à disposição para o confronto eliminatório.

Tuchel ironiza decisão

A repercussão chegou também a outras seleções. Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, comentou a polêmica depois da expulsão de Jarell Quansah nas oitavas de final.

O treinador questionou onde estaria o limite para revisões desse tipo e ironizou ao ser perguntado se Harry Kane poderia pedir ajuda ao presidente dos Estados Unidos para tentar reverter a punição do defensor inglês.

Fifa cita artigo do Código Disciplinar

A Fifa baseou a decisão no artigo 27 do Código Disciplinar, que permite suspender total ou parcialmente a execução de uma sanção em caráter probatório.

A entidade explicou que, caso Balogun cometa uma infração de natureza semelhante durante o período de um ano, a suspensão será restabelecida, além de uma eventual nova punição pelo novo lance.

A mesma regra já havia sido usada antes da Copa no caso de Cristiano Ronaldo. O atacante português corria risco de cumprir parte de uma suspensão recebida nas Eliminatórias, após uma cotovelada em Dara O’Shea, da Irlanda.

Na ocasião, a Fifa também suspendeu a aplicação da punição, permitindo que Cristiano estivesse disponível desde a estreia de Portugal no Mundial.