Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Espanha e Portugal fazem duelo de gerações com CR7 e Yamal

Cristiano Ronaldo tem 41 anos; Lamine, 18; Partida será às 16h (hora de Brasília)

Yuri Abreu
Por
Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo serão centro das atenções na partida entre Portugal e Espanha, nesta segunda-feira, 6
Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo serão centro das atenções na partida entre Portugal e Espanha, nesta segunda-feira, 6 - Foto: Montagem: Frederic J. Brown / AFP e Cole Burston / AFP

O duelo da tarde desta segunda-feira, 6, entre Espanha e Portugal, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá uma espécie de duelo de gerações entre duas das principais estrelas desta competição: Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), em Dallas, nos EUA.

O "Robozão", como é chamado pelos fãs na internet, tem 41 anos e fez parte das principais conquistas da seleção portuguesa: Eurocopa (2016) e Nations League (2019 e 2025). Neste mundial, CR7 tem três gols e quatro partidas.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Por outro lado, a joia da seleção espanhola tem apenas 18 anos, mas já tem um grande título por "La Roja": a Eurocopa de 2024. Neste mundial, no entanto, ainda não disse a que veio, apesar de ter chegado aos EUA em processo de recuperação de lesão.

Leia Também:

MELHOR JOGO DA COPA?

Inglaterra sofre muito, vence México e enfrenta Noruega nas quartas
Inglaterra sofre muito, vence México e enfrenta Noruega nas quartas imagem

ALVO ESCOLHIDO

Flávio e Eduardo Bolsonaro associam derrota do Brasil na Copa ao PT
Flávio e Eduardo Bolsonaro associam derrota do Brasil na Copa ao PT imagem

FRUSTRAÇÃO

Neymar entra para seleto grupo de craques que nunca ganharam a Copa
Neymar entra para seleto grupo de craques que nunca ganharam a Copa imagem

Como chega Portugal

Os comandados de Roberto Martínez chegaram às oitavas de final após vencerem a Croácia. Na primeira fase, passaram com cinco pontos, na segunda colocação, atrás da Colômbia, com sete: golearam o Uzbequistão (6x0) e ficaram na igualdade com República Democrática do Congo (1x1) e com os colombianos (0x0).

Para a partida, a tendência é que a seleção portuguesa seja a mesma que venceu a Croácia. Porém, o fato de já ter escalado três ataques diferentes nesta Copa do Mundo mostra que a equipe ainda busca sua melhor formação ofensiva.

Bernardo Silva iniciou como titular, mas perdeu a vaga para João Félix, que também foi trocado por Rafael Leão no último jogo. Apesar de não ter uma grande atuação, Leão acertou um chutaço no travessão e foi o responsável pela assistência para Gonçalo Ramos nos acréscimos.

Provável escalação:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Espanha repete escalação

Apontada como uma das favoritas ao título desta Copa do Mundo, a Espanha chega à fase oitavas de final em uma crescente. Depois da estreia sem gols com Cabo Verde, os europeus emendaram vitórias consecutivas Arábia Saudita (4x0), Uruguai (1x0) e Áustria (3x0).

Satisfeito com o desempenho da equipe, o técnico Luis de la Fuente manterá a mesma escalação utilizada contra a Áustria, não promovendo mudanças entre os titulares. A ideia é dar ainda mais entrosamento ao time.

Provável escalação:

Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal.

Quem apita?

O árbitro principal do duelo será o inglês Anthony Taylor. Ele terá como assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, ambos da Inglaterra. O quarto árbitro será o alemão Felix Zwayer.

Onde assistir?

A partida entre Espanha e Alemanha terá transmissão da Globo, Sportv, getv, SBT e Cazé.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 cristiano ronaldo espanha Lamine Yamal Portugal

Relacionadas

Mais lidas