Espanha e Portugal fazem duelo de gerações com CR7 e Yamal

O duelo da tarde desta segunda-feira, 6, entre Espanha e Portugal, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá uma espécie de duelo de gerações entre duas das principais estrelas desta competição: Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), em Dallas, nos EUA.

O "Robozão", como é chamado pelos fãs na internet, tem 41 anos e fez parte das principais conquistas da seleção portuguesa: Eurocopa (2016) e Nations League (2019 e 2025). Neste mundial, CR7 tem três gols e quatro partidas.

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Por outro lado, a joia da seleção espanhola tem apenas 18 anos, mas já tem um grande título por "La Roja": a Eurocopa de 2024. Neste mundial, no entanto, ainda não disse a que veio, apesar de ter chegado aos EUA em processo de recuperação de lesão.

Como chega Portugal

Os comandados de Roberto Martínez chegaram às oitavas de final após vencerem a Croácia. Na primeira fase, passaram com cinco pontos, na segunda colocação, atrás da Colômbia, com sete: golearam o Uzbequistão (6x0) e ficaram na igualdade com República Democrática do Congo (1x1) e com os colombianos (0x0).

Para a partida, a tendência é que a seleção portuguesa seja a mesma que venceu a Croácia. Porém, o fato de já ter escalado três ataques diferentes nesta Copa do Mundo mostra que a equipe ainda busca sua melhor formação ofensiva.

Bernardo Silva iniciou como titular, mas perdeu a vaga para João Félix, que também foi trocado por Rafael Leão no último jogo. Apesar de não ter uma grande atuação, Leão acertou um chutaço no travessão e foi o responsável pela assistência para Gonçalo Ramos nos acréscimos.

Provável escalação:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Espanha repete escalação

Apontada como uma das favoritas ao título desta Copa do Mundo, a Espanha chega à fase oitavas de final em uma crescente. Depois da estreia sem gols com Cabo Verde, os europeus emendaram vitórias consecutivas Arábia Saudita (4x0), Uruguai (1x0) e Áustria (3x0).

Satisfeito com o desempenho da equipe, o técnico Luis de la Fuente manterá a mesma escalação utilizada contra a Áustria, não promovendo mudanças entre os titulares. A ideia é dar ainda mais entrosamento ao time.

Provável escalação:

Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal.

Quem apita?

O árbitro principal do duelo será o inglês Anthony Taylor. Ele terá como assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, ambos da Inglaterra. O quarto árbitro será o alemão Felix Zwayer.

Onde assistir?

A partida entre Espanha e Alemanha terá transmissão da Globo, Sportv, getv, SBT e Cazé.