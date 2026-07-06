MELHOR JOGO DA COPA?
Inglaterra sofre muito, vence México e enfrenta Noruega nas quartas
Com um a menos, os ingleses contaram com show de Bellingham e gol de Kane para vencer
A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo foi tudo, menos fácil. Em um dos jogos mais emocionantes, eletrizantes e brilhantes do torneio até agora, os ingleses venceram o México por 3 a 2, quebraram a invencibilidade mexicana histórica no Estádio Azteca e garantiram a vaga contra a Noruega.
Em dez jogos de Copa do Mundo, o México tinha vencido oito e empatado dois no Azteca - perdido, nunca. Agora, na Copa que disputaram em casa, os mexicanos se despediram na maior casa da história da seleção, lutando até o final para sobreviver aos ingleses.
Do outro lado, a Inglaterra, mesmo com um jogador a menos desde os oito minutos do segundo tempo, após expulsão de Quansah, tinha com quem contar. Em menos de dois minutos, Bellingham marcou duas vezes, deixando os ingleses na frente. Depois, Harry Kane, de pênalti, fez o terceiro, e pelo México, Quiñones e Raúl Jiménez balançaram as redes.
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A partida teve de tudo - cinco gols, dois pênaltis marcados com auxílio do VAR, expulsão, confusão na beira do gramado, pressão mexicana até o último lance e defesa de Jordan Pickford comparada à histórica intervenção de Gordon Banks contra Pelé, em 1970.
Com a classificação, a Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final. A seleção norueguesa eliminou o Brasil mais cedo, com atuação decisiva de Erling Haaland e companhia, e frustrou a possibilidade de uma reedição das quartas de final da Copa de 2002 entre brasileiros e ingleses.
O confronto entre Inglaterra e Noruega será disputado no sábado, às 18h, em Miami, nos Estados Unidos.
"Maybe you're gonna be the one that saves me"
O México começou empurrado por uma torcida massiva no Azteca. Desde os primeiros minutos, os torcedores cantaram "olé" a cada troca de passes e tentaram aumentar a pressão sobre os ingleses.
A Inglaterra resistiu ao início forte dos donos da casa, principalmente graças ao controle dos meias e às defesas de Pickford. Quando tinha menos posse de bola, foi mortal.
Aos 36 minutos do primeiro tempo, Declan Rice disparou pela direita e acionou Bukayo Saka. Novidade de Tuchel entre os titulares, no lugar normalmente ocupado por Madueke, o ponta foi até a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Bellingham apareceu para cabecear e abrir o placar.
Praticamente no lance seguinte, a Inglaterra marcou de novo. Após pressionar a saída de bola mexicana, Bellingham recebeu dentro da área, tabelou com Harry Kane e completou para o gol. Em menos de dois minutos, o time inglês abriu 2 a 0 e silenciou parte do Azteca.
Arriba!
A vantagem inglesa não durou muito sem resposta. Aos 42 minutos, Quiñones aproveitou sobra dentro da área depois de cobrança de falta e finalizou forte, sem chance para Pickford, diminuindo para 2 a 1.
O gol recolocou o México no jogo e incendiou novamente o estádio. O atacante chegou a quatro gols na Copa e manteve viva a esperança da seleção anfitriã.
Antes do intervalo, Jiménez quase empatou. O centroavante cabeceou com força, e Pickford fez nova grande defesa, desta vez buscando a bola no ângulo direito e espalmando para escanteio.
Banks mais uma vez
O goleiro inglês já havia salvado a Inglaterra em um lance impressionante aos 14 minutos. Jiménez subiu e cabeceou forte no canto esquerdo. Pickford saltou e espalmou a bola em uma defesa que imediatamente lembrou a intervenção histórica de Gordon Banks em cabeçada de Pelé na Copa de 1970, também no México.
A comparação ganhou força pelo contexto - goleiro inglês, estádio mexicano, cabeçada perigosa e defesa plástica no canto. O lance manteve a Inglaterra viva no momento de maior pressão inicial dos donos da casa.
Dez ingleses
Na volta do intervalo, a Inglaterra quase ampliou cedo. Aos quatro minutos, O’Reilly pegou sobra de fora da área e bateu de primeira, acertando a trave esquerda de Rangel.
Pouco depois, a partida mudou completamente. Aos oito minutos do segundo tempo, Quansah deu um carrinho por cima da bola e atingiu a canela de Gallardo com a sola da chuteira. O lance gerou confusão entre jogadores reservas e comissões técnicas das duas seleções.
O árbitro Alireza Faghani foi ao VAR, revisou a jogada e confirmou o cartão vermelho para o lateral inglês. Com um jogador a menos, Tuchel precisou mexer no time. Saka, que havia aproveitado a chance como titular e participado do primeiro gol, foi sacrificado para a entrada de Stones.
Copa dos protagonistas
Mesmo em desvantagem numérica, a Inglaterra voltou a marcar. Aos 14 minutos, Gordon aproveitou uma falha da defesa mexicana dentro da área, ficou com a sobra e foi derrubado por Rangel.
O pênalti foi confirmado com auxílio do VAR. Kane foi para a cobrança e bateu forte, na bochecha da rede, do lado direito do goleiro mexicano. Rangel até saltou bem, mas não conseguiu alcançar.
O gol fez 3 a 1 e deu aos ingleses uma vantagem que parecia confortável, apesar da expulsão.
Último suspiro
A reação mexicana veio pelo mesmo caminho. O México também teve um pênalti marcado com auxílio do VAR depois que Harry Kane chutou o pé de Gutiérrez ao tentar afastar uma bola dentro da área inglesa.
Jiménez assumiu a cobrança e deslocou Pickford, batendo no canto direito para diminuir para 3 a 2 aos 23 minutos do segundo tempo.
A partir daí, o jogo virou ataque contra defesa. A Inglaterra se organizou em um 5-3-1, com Kane isolado no ataque para tentar prender alguma bola quando a equipe recuperasse a posse. O México passou a levantar bolas na área e empurrar os ingleses para perto de Pickford.
O adeus da La Tri
Nos minutos finais, Javier Aguirre fez alterações ofensivas e mandou o México para cima. O Azteca explodia a cada avanço, enquanto a Inglaterra tentava sobreviver ao abafa.
Tuchel tirou Kane aos 45 minutos, e o atacante deixou o gramado sob vaias intensas da torcida mexicana. Pouco depois, o árbitro deu 11 minutos de acréscimos.
Bellingham passou a ser a referência mais avançada dos ingleses e quase marcou um golaço do meio da rua, tentando encobrir Rangel. Do outro lado, o México teve uma última chance clara com Jiménez. O atacante finalizou travado, e a bola passou raspando a trave de Pickford. O lance ainda gerou dois escanteios perigosos, mas a Inglaterra resistiu.
A estratégia defensiva funcionou. Depois de abrir vantagem, sofrer uma expulsão e ser pressionada até o fim, a Inglaterra segurou o 3 a 2 e avançou.
Ficha técnica
Inglaterra 3 x 2 México - oitavas de final da Copa do Mundo
Inglaterra: Pickford; Quansah, Guéhi, Konsa e O’Reilly; Anderson, Rice e Bellingham; Saka, Gordon e Kane. Entraram: Stones, Spence, Burn e Rogers. Técnico: Thomas Tuchel.
México: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Lira, Romo e Mora; Alvarado, Quiñones e Jiménez. Entraram: Fidalgo, Álvarez, Giménez, Gutiérrez e Martínez. Técnico: Javier Aguirre.
Gols: Jude Bellingham aos 36 e 37 minutos do primeiro tempo, Quiñones aos 42 minutos do primeiro tempo, Harry Kane aos 14 minutos do segundo tempo e Raúl Jiménez aos 23 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: Rice, Kane, O’Reilly (Inglaterra), Sánchez e Vásquez (México)
Cartão vermelho: Quansah (Inglaterra)
Árbitro: Alireza Faghani, da Austrália