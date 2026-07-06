FRUSTRAÇÃO
Neymar entra para seleto grupo de craques que nunca ganharam a Copa
Atacante anunciou despedida da Seleção Brasileira após eliminação para a Noruega, no domingo, 5
A eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo, 5, pelo placar de 2x1, simbolizou a entrada do atacante Neymar em grupo seleto de craques que nunca ganharam um mundial pelas suas seleções.
Após o resultado, o jogador do Santos anunciou que a partida de ontem foi a última da carreira pela amarelinha. Ele disputou quatro Copas do Mundo e, em 15 partidas, acumulou nove gols e 2 assistências.
Zico, Sócrates e mais
Entre os brasileiros, Neymar se junta a outros jogadores de sucesso, mas que sucumbiram a decisões de Copa do Mundo. Essa lista tem nomes como:
- Zico (1978, 1982 e 1986);
- Sócrates (1982 e 1986);
- Júnior (1982 e 1986);
- Falcão (1982 e 1986);
- Toninho Cerezo (1978 e 1982);
- Leônidas da Silva (1938);
- Mozer (1990);
- Careca (1986 e 1990).
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Gringos sem taça
A lista em questão é ampliada com a apresentação de nomes que disputaram Copas do Mundo por seleções estrangeiras, mas que também não sentiram o sabor de levantar o troféu de campeões do mundo.
- Michel Platini (França — jogou Copas de 1978, 1982 e 1986);
- Johan Cruyff (Holanda - jogou Copa de 1974);
- Eusébio (Portugal - jogou Copa de 1966);
- Paolo Maldini (Itália - jogou Copas de 1990, 1994, 1998 e 2022);
- Ferenc Puskás (Hungria e Espanha - jogou Copas de 1954 e 1962);
- Lev Yashin (ex-URSS - jogou Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970).
Em lágrimas, Neymar anuncia aposentadoria da Seleção Brasileira
A derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode ter representado a última atuação de Neymar pela Seleção. Abalado com a eliminação, o camisa 10 deixou o gramado visivelmente emocionado e deu uma declaração em tom de despedida.
"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou o atleta.
A frase faz referência ao MetLife Stadium, palco em que o atacante estreou pela Seleção Brasileira em agosto de 2010, em um amistoso contra os Estados Unidos. Dezesseis anos depois, foi no mesmo estádio que o Brasil encerrou sua campanha no Mundial de 2026.
Embora Neymar não tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria da Seleção Brasileira, o discurso foi interpretado como um sinal de que dificilmente entrará em campo com o Brasil.