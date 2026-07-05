COPA DO MUNDO
Em lágrimas, Neymar anuncia aposentadoria da Seleção Brasileira
Camisa 10 do Brasil marcou o único gol da Amarelinha contra Noruega
A derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode ter representado a última atuação de Neymar pela Seleção. Abalado com a eliminação, o camisa 10 deixou o gramado visivelmente emocionado e deu uma declaração em tom de despedida.
Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aquiNeymar Jr
A frase faz referência ao MetLife Stadium, palco onde o atacante estreou pela Seleção Brasileira em agosto de 2010, em um amistoso contra os Estados Unidos. Dezesseis anos depois, foi no mesmo estádio que o Brasil encerrou sua campanha no Mundial de 2026.
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Embora Neymar não tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria da Seleção Brasileira, o discurso foi interpretado como um sinal de que dificilmente entrará em campo com o Brasil.
Aos 34 anos, o camisa 10 encerrou sua participação na Copa de 2026 marcando o único gol brasileiro na eliminação diante da Noruega, mas não conseguiu evitar a queda precoce da equipe comandada por Carlo Ancelotti nas oitavas de final.