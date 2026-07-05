COPA DO MUNDO
Haaland zomba da Seleção Brasileira após classificação na Copa do Mundo
Noruega venceu e avançou para as quartas de final
A Noruega venceu a Seleção Brasileira por 2 a 1 neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O grande nome do confronto foi o centroavante Erling Haaland, que marcou os dois gols da classificação europeia. Após o apito final, o camisa 9 utilizou suas redes sociais para ironizar a eliminação do Brasil.
Em seu perfil oficial no Instagram, Haaland publicou uma foto nos vestiários com a legenda “Well well well 😂” ("Ora, ora, ora", em tradução direta). A postagem foi acompanhada pela música “Never Going Home” ("Nunca indo para casa"), uma alusão à permanência da Noruega nos Estados Unidos e ao retorno antecipado da delegação brasileira para casa.
A crônica do jogo e o brilho do artilheiro
A partida foi marcada pela alta eficiência da seleção norueguesa e pelo desperdício de oportunidades do lado brasileiro. O Brasil teve a chance de abrir o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, mas o meio-campista Bruno Guimarães errou a cobrança de um pênalti, defendido pelo goleiro Nyland.
No segundo tempo, a Noruega aproveitou as principais jogadas ofensivas criadas pelo setor esquerdo:
- O primeiro gol (79'): O meia Andreas Schjelderup cruzou na área e Haaland subiu mais alto que a defesa para cabecear firme, sem chances para Alisson;
- O segundo gol (90'): Em nova assistência de Schjelderup, Haaland recebeu na intermediária e acertou um chute forte de perna esquerda, de fora da área, ampliando o placar;
- O desconto brasileiro (100'): Nos acréscimos finais, Casemiro foi derrubado na área. Neymar converteu a cobrança de pênalti, mas o gol ocorreu no último lance, sem tempo para uma reação.
Com as duas bolas na rede, Haaland chegou a 7 gols na Copa do Mundo de 2026, dividindo o topo da artilharia da competição com o argentino Lionel Messi.
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Manutenção de tabu histórico
O resultado eliminatório acentuou um incômodo histórico para o futebol nacional. Com a derrota em Nova Jersey, o Brasil mantém o tabu de nunca ter vencido a Noruega na história do futebol masculino profissional. Em quatro confrontos oficiais registrados desde 1998, o retrospecto aponta duas vitórias norueguesas e dois empates.
Esta é a pior campanha do Brasil em Mundiais desde a Copa de 1990, quando a equipe caiu também na fase de oitavas de final diante da Argentina. Nas quartas de final, a Noruega aguardará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.