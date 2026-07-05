Brasil de Carlo Ancelotti tem pior campanha nas copas em 36 anos

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A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo, por 2 a 1, dá ao time comandado por Carlo Ancelotti o 'amargo status' de pior campanha do país em quase 40 anos nos mundiais.

A última vez que o Brasil foi eliminado nesta fase da Copa foi em 1990, 36 anos atrás, em um duro jogo contra a Argentina, no mundial sediado no Itália. A derrota foi por um placar mais magro, 1 a 0, com gol de Caniggia.

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A partida ficou marcada pelo uso da água 'batizada' por parte do time argentino, um dos episódios mais polêmicos da história das copas. Na ocasião, o atleta brasileiro Branco bebeu uma água com sonífero ofertada pelos 'hermanos'.

Fracasso em 1966

A pior campanha do Brasil em copas do mundo permanece sendo a de 1966, único mundial em que o time foi eliminado na fase de grupos.

Na época, o Brasil vinha de dois títulos mundiais, embalado pela dupla formada por Pelé e Garrincha. Em campo, no entanto, a camisa verde e amarela só conquistou uma vitória, em jogo contra a Bulgária, perdendo para a Hungria e para Portugal.

Carrascos noruegueses

Os dois gols de Erling Haaland, ídolo da seleção norueguesa, confirma os 'nórdicos' como carrascos do Brasil em copas do mundo. Em 1998, o Brasil perdeu pelo mesmo placar para a Noruega, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal.