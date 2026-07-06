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"MALUCO"

Sem voz, Kane comemora classificação inglesa: "Demos um jeito"

Harry Kane cometeu e marcou um pênalti na vitória por 3 a 2 contra o México nas oitavas de final

Marina Branco
Por
Kane contra o México
Kane contra o México - Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Harry Kane terminou a vitória da Inglaterra sobre o México sem voz, com um gol, um pênalti cometido e mais um feito raro em Copas do Mundo. O atacante foi personagem central do triunfo por 3 a 2 nas oitavas de final e celebrou a classificação inglesa às quartas depois de um jogo que ele mesmo definiu como "maluco".

O camisa 9 marcou de pênalti aos 15 minutos do segundo tempo, fazendo 3 a 1 para a Inglaterra. Pouco depois, aos 24, cometeu a penalidade que Raúl Jiménez converteu para recolocar o México na partida. Segundo dados da Opta, Kane se tornou o primeiro jogador desde 1966 a marcar um gol de pênalti e cometer um pênalti na mesma partida de Copa do Mundo.

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Mesmo com o susto, a Inglaterra conseguiu segurar o resultado e avançou. Nas quartas de final, a equipe enfrentará a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas. O duelo será no sábado, 11, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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"Foi um jogo maluco"

Depois da partida, Kane apareceu praticamente sem voz em entrevista à BBC. O atacante destacou o ambiente hostil, a pressão mexicana e a capacidade da Inglaterra de sobreviver em um cenário desfavorável.

"A minha voz foi embora. Foi um jogo maluco. Tivemos que dar um jeito. Todo o contexto, o time, tinha várias coisas contra nós", afirmou Kane.

A fala resumiu o roteiro da classificação inglesa. A equipe abriu vantagem, sofreu pressão, teve jogador expulso, viu o México crescer no segundo tempo e precisou defender o resultado até o fim.

Feito inédito desde 1966

Contra o México e com a classificação, Kane entrou para uma estatística curiosa da história das Copas. Ao marcar e cometer um pênalti na mesma partida, o atacante alcançou um feito que não acontecia desde 1966, início da série histórica considerada pela Opta.

O primeiro lance veio a favor da Inglaterra. Aos 15 minutos da etapa final, Kane cobrou a penalidade com força e colocou os ingleses em vantagem de 3 a 1.

Inglaterra comemora classificação
Inglaterra comemora classificação - Foto: RODRIGO OROPEZA/AFP

Nove minutos depois, o centroavante esteve envolvido em um lance do outro lado da área. Ao tentar afastar a bola, acertou o pé de um jogador mexicano, e a arbitragem marcou pênalti. Raúl Jiménez converteu e diminuiu para 3 a 2, colocando fogo nos minutos finais.

Kane discordou da marcação, mas evitou prolongar a reclamação após a classificação: "Eu acho que toquei a bola antes, mas foi um daqueles dias em que o árbitro marcou qualquer coisa contra a gente. Mas, no final, não mudou a partida, então estou muito feliz".

O jogo

A vitória inglesa sobre o México teve roteiro dramático. A equipe abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com dois gols de Jude Bellingham, viu os mexicanos descontarem antes do intervalo e ampliou com Kane na segunda etapa.

Depois do pênalti convertido por Jiménez, o jogo se transformou em pressão mexicana até o apito final. A Inglaterra precisou se fechar, suportar bolas na área e administrar a vantagem mínima para seguir viva na competição.

A classificação também teve peso pelo contexto. Jogando no Estádio Azteca, diante de uma torcida majoritariamente mexicana, a seleção inglesa encontrou um ambiente de forte pressão e saiu de campo com a sensação de ter sobrevivido a um dos jogos mais difíceis do mata-mata.

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copa do mundo Futebol Harry kane inglaterra méxico

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