Igor Kannário convida Haaland a curtir sua Pipoca no Carnaval de 2027

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Em meio à repercussão da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Igor Kannário convidou o atacante norueguês Erling Haaland para o Carnaval de 2027. A publicação do artista baiano aconteceu após o jogador compartilhar uma postagem feita por um influenciador brasileiro com a música “Lá Vem a Zorra”, do Príncipe do Gueto.

Apesar de o atacante não ter falado diretamente sobre a canção, o compartilhamento chamou atenção pela associação com um dos clássicos do pagodão baiano.

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Kannário, por sua vez, publicou uma postagem do perfil “QG do Kannário” que convida Haaland para a pipoca do artista no próximo Carnaval.