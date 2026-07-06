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Igor Kannário convida Haaland a curtir sua Pipoca no Carnaval de 2027

Norueguês compartilhou publicação com música do artista após eliminar o Brasil da Copa do Mundo

Gustavo Nascimento
Por
Haaland marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2026
Haaland marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2026 - Foto: ABDULHAMID HOSBAS | ANADOLU | ANADOLU VIA AFP

Em meio à repercussão da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Igor Kannário convidou o atacante norueguês Erling Haaland para o Carnaval de 2027. A publicação do artista baiano aconteceu após o jogador compartilhar uma postagem feita por um influenciador brasileiro com a música “Lá Vem a Zorra”, do Príncipe do Gueto.

Apesar de o atacante não ter falado diretamente sobre a canção, o compartilhamento chamou atenção pela associação com um dos clássicos do pagodão baiano.

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Kannário, por sua vez, publicou uma postagem do perfil “QG do Kannário” que convida Haaland para a pipoca do artista no próximo Carnaval.

Igor Kannário compartilhou postagem convidando Haaland para o Carnaval de 2027
Igor Kannário compartilhou postagem convidando Haaland para o Carnaval de 2027 - Foto: Reprodução | Redes sociais
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Tags

carnaval cultura pop Haaland Igor Kannário música brasileira

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