Ancelotti rejeita retorno ao Brasil e inicia férias após eliminação

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A derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a participação da Seleção no torneio e também marcou o fim da concentração da equipe em Nova Jersey. Nesta segunda-feira, 6, o técnico Carlo Ancelotti deixou o hotel onde a delegação esteve hospedada durante a competição.

O treinador italiano não embarcará no voo organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que levará parte da delegação de volta ao Rio de Janeiro. Antes disso, Ancelotti fará uma parada em Nova York e, na sequência, seguirá para Vancouver, no Canadá, cidade onde sua família possui residência.

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No domingo, logo após o revés por 2 a 1 diante dos noruegueses, o comandante deixou o MetLife Stadium junto à delegação e retornou ao hotel da Seleção, mas decidiu não acompanhar o restante do grupo na viagem de retorno organizada pela entidade.

Ainda não há uma definição sobre quando Ancelotti voltará ao Brasil. Apesar da eliminação precoce no Mundial, a permanência do treinador não está em discussão nos bastidores da CBF. A diretoria mantém o planejamento inicial e segue respaldando o italiano, que possui contrato válido até a disputa da Copa do Mundo de 2030.

Veja o destino dos jogadores da Seleção após eliminação da Copa: