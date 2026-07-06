COPA DO MUNDO
Ancelotti rejeita retorno ao Brasil e inicia férias após eliminação
Veja os destinos de férias dos jogadores da seleção brasileira depois de derrota para Noruega
A derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a participação da Seleção no torneio e também marcou o fim da concentração da equipe em Nova Jersey. Nesta segunda-feira, 6, o técnico Carlo Ancelotti deixou o hotel onde a delegação esteve hospedada durante a competição.
O treinador italiano não embarcará no voo organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que levará parte da delegação de volta ao Rio de Janeiro. Antes disso, Ancelotti fará uma parada em Nova York e, na sequência, seguirá para Vancouver, no Canadá, cidade onde sua família possui residência.
No domingo, logo após o revés por 2 a 1 diante dos noruegueses, o comandante deixou o MetLife Stadium junto à delegação e retornou ao hotel da Seleção, mas decidiu não acompanhar o restante do grupo na viagem de retorno organizada pela entidade.
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Ainda não há uma definição sobre quando Ancelotti voltará ao Brasil. Apesar da eliminação precoce no Mundial, a permanência do treinador não está em discussão nos bastidores da CBF. A diretoria mantém o planejamento inicial e segue respaldando o italiano, que possui contrato válido até a disputa da Copa do Mundo de 2030.
Veja o destino dos jogadores da Seleção após eliminação da Copa:
- Vini Jr vai comemorar seu aniversário de 26 anos em uma viagem para Ibiza com Virgínia;
- Neymar embarcou para Orlando com a esposa Bruna Biancardi, que preparou uma festa de aniversário de 1 ano para a filha Mel;
- Lucas Paquetá é um dos poucos que não terão férias. O meia do Flamengo embarca para o Rio de Janeiro para seguir o tratamento da lesão na coxa;
- Léo Pereira deve ter alguns dias de folga e provavelmente permanecerá nos Estados Unidos com a namorada Karoline Lima;
- Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, Danilo Santos, do Botafogo, e Weverton, do Grêmio, ganharão pelo menos 10 dias de folga;
- Raphinha viajará para Porto Alegre, onde passará férias de forma reclusa com a família.