Carrasco do Brasil na Copa, Haaland já fez parte de grupo de rap

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Apesar de ser um dos melhores jogadores da atualidade, o norueguês Erling Haaland ficou marcado por um passado no mundo da música. Autor dos dois gols que eliminaram a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026, o atacante já fez parte de um grupo de rap na adolescência: o Flow Kingz, feito com os amigos Erik Botheim e Erik Tobias, que também se tornaram jogadores profissionais, atuando por clubes da Europa.

Após a vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final do mundial, o clipe da música “Kygo Jo”, única produção do grupo, voltou a viralizar. Com quase 20 milhões de visualizações no YouTube, o clipe mostra Haaland rimando em sua língua materna.

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“Tenho feito músicas e faturado milhões/ Aliás, comprei uma churrasqueira a gás/ Caso você estivesse se perguntando, também fui ao mercado/ fiz umas compras porque tenho bastante dinheiro”, canta Haaland nos primeiros versos da música.

O nome da faixa faz referência ao DJ norueguês Kygo, que ganhou notoriedade na indústria musical com seu remix da faixa “I See Fire” de Ed Sheeran e com o single “Firestone”, em 2014.

Assista ao clipe de “Kygo Jo”