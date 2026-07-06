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COPA DO MUNDO

Clube baiano mira alto e faz proposta por Vozinha, destaque da Copa

Goleiro cabo-verdiano ganhou grande projeção no Mundial

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Vozinha, goleiro de Cabo Verde - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Destaque e um dos personagens mais queridos da Copa do Mundo 2026, o goleiro Josimar Dias, o Vozinha, de Cabo Verde, recebeu proposta do Feira Futebol Clube, equipe que disputa o acesso na Série B do Campeonato Baiano. A informação foi publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo portal A TARDE.

Conforme apurou a reportagem, o Feira FC enxerga Vozinha como um nome de grande potencial para ajudar, não apenas em campo, como também fora dele. O atleta cabo-verdiano, de 40 anos, ganhou grande projeção durante o Mundial e saltou de cerca de 50 mil para 27 milhões de seguidores na rede social Instagram.

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No entanto, a diretoria da equipe de Feira de Santana considera a negociação difícil por causa da concorrência. Após a partida contra a Argentina, pelas oitavas de final da Copa, ele ficou ainda mais valorizado e possui outros clubes interessados em contratá-lo.

Agora, o Feira FC aguarda uma definição por parte da equipe de Vozinha para saber se seguirá em frente com as tratativas.

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Projeto do Feira FC

Em conversa com o A TARDE, o investidor do Feira FC, Neto Lima, comentou sobre a disputa por vaga na elite do Baianão. O embaixador da equipe baiana afirmou que, além do objetivo do acesso na Série B, o próximo passo seria a "conquista do calendário nacional".

"O objetivo após a conquista do acesso é, definitivamente, a conquista do calendário nacional: Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. É o próximo passo do nosso projeto, mas antes, com muita humildade e pés no chão, precisamos focar e trabalhar bastante nos dois jogos que se aproximam da Série B do Baiano", idealizou.

De acordo com o empresário, a ideia do clube é manter uma base do atual elenco para as próximas temporadas. Lima destacou a identificação dos atletas com o projeto do Feira FC.

Feira FC disputa o acesso à elite do Campeonato Baiano
Feira FC disputa o acesso à elite do Campeonato Baiano - Foto: Enzo Britto / Feira FC

"Com certeza criamos elos e parcerias com vários atletas do elenco que têm o que buscamos para a construção do DNA deste clube e que estarão conosco nos desafios futuros, se assim também desejarem", concluiu Neto Lima.

O Feira FC enfrenta o Fluminense-BA nas semifinais do Baianão Série B. A partida de ida está marcada para o próximo domingo, 12, às 15h, na Superbet Arena.

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