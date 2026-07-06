Técnico deixa Portugal e campeão da Libertadores deve assumir cargo

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A eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou também a passagem de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa. O treinador confirmou nesta segunda-feira, 6, que não seguirá no cargo após o término de seu contrato.

Em entrevista após oficializar sua saída, o espanhol explicou que aceitou dirigir Portugal com um objetivo específico: conquistar a inédita Copa do Mundo para o país. Sem atingir a meta, entende que seu trabalho chegou ao fim.

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Vim para Portugal para vencer a Copa do Mundo. Como não conseguimos alcançar esse objetivo, acredito que este seja o momento de encerrar este ciclo Roberto Martínez - Técnico de Portugal

Jorge Jesus é o favorito para assumir Portugal

Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos no Al-Nassr, da Arábia Saudita - Foto: Wun Suen / AFP

A sucessão no comando técnico já tem um nome encaminhado. Segundo o jornal português A Bola, Jorge Jesus deve ser anunciado como novo treinador da seleção portuguesa nos próximos dias.

Livre no mercado desde o fim de sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, o técnico de 71 anos é apontado como a escolha do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para assumir a seleção na disputa da Eurocopa de 2028 e da Copa do Mundo de 2030, torneio que será sediado conjuntamente por Portugal, Espanha e Marrocos.

De acordo com a publicação, Jorge Jesus deve se reunir com a direção da federação assim que a delegação retornar a Portugal para acertar os últimos detalhes e formalizar o contrato, iniciando oficialmente um novo ciclo à frente da seleção nacional.

O treinador fez história inicialmente no futebol brasileiro ao se sagrar campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019, pelo Flamengo.