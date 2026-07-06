Cristiano Ronaldo dá adeus às Copas com recorde histórico e decepções

A derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha, nesta segunda-feira, 6, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou o encerramento de uma das mais emblemáticas carreiras da história do torneio. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo disputou sua última partida em Mundiais e se despediu da principal competição do futebol de seleções.

Antes mesmo da bola rolar, o camisa 7 já havia confirmado que esta seria sua despedida dos Mundiais.

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É desfrutar ao máximo. Vai ser o último Mundial, sim Cristiano Ronaldo

A eliminação diante da Espanha colocou um ponto final em uma trajetória iniciada em 2006 e repleta de marcas históricas. O camisa 7 deixa o torneio como o único atleta a balançar as redes em seis edições diferentes da Copa do Mundo, feito alcançado ao marcar nas competições de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

No Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, o português anotou três gols. Dois deles foram na vitória sobre o Uzbequistão, ainda na fase de grupos, enquanto o terceiro saiu diante da Croácia, no confronto da segunda fase. Com isso, chegou a 11 gols em Copas e entrou para o grupo dos dez maiores artilheiros da história da competição.

A queda para a Espanha também ampliou um retrospecto desfavorável de Cristiano diante dos espanhóis em Mundiais, e esta foi a segunda eliminação de Portugal para o rival da Península Ibérica em confrontos eliminatórios. A primeira ocorreu em 2010, quando a Espanha venceu por 1 a 0 nas oitavas de final e seguiu caminho até conquistar o título mundial. As duas seleções ainda empataram por 3 a 3 na fase de grupos da Copa de 2018.

Eliminações

Cristiano Ronaldo deu adeus à sua última Copa do Mundo - Foto: Aric Becker / AFP

Ao longo da carreira, Cristiano também foi eliminado pela França, em 2006, pelo Uruguai, em 2018, e por Marrocos, em 2022. Em 2014, Portugal sequer avançou à fase eliminatória.

A melhor campanha do atacante aconteceu justamente em sua primeira participação. Na Copa de 2006, comandada por Luiz Felipe Scolari, a seleção portuguesa alcançou as semifinais e terminou na quarta colocação após perder a disputa pelo terceiro lugar para a Alemanha.

Mesmo sem conquistar o título mundial, Cristiano Ronaldo encerra sua história nas Copas como o maior goleador da história da seleção portuguesa, com 145 gols, além de ter liderado o país nas conquistas da Eurocopa de 2016 e das edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações.

Apesar da despedida dos Mundiais, o atacante ainda não planeja encerrar a carreira. Com contrato vigente com o Al-Nassr até meados de 2027, Cristiano soma 976 gols como profissional e segue perseguindo a marca histórica de mil gols oficiais.