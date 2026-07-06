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Senadora paraguaia comete racismo contra Mbappé, que responde à altura

"Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos" disse Celeste Amarilla

Jair Mendonça Jr
Por
Senadora paraguaia comete racismo contra Mbappé após jogo da Copa 2026
Senadora paraguaia comete racismo contra Mbappé após jogo da Copa 2026 - Foto: Montagem Portal A TARDE

Após a vitória da França sobre o Paraguai, pelas oitavas de final, a senadora paraguaia Celeste Amarilla utilizou suas redes sociais para disparar ofensas racistas contra o atacante francês Kylian Mbappé, gerando uma onda de repúdio internacional.

O estopim da polêmica

A controvérsia teve início logo após o apito final do duelo ocorrido em 4 de julho. O descontentamento da parlamentar teria sido motivado por um suposto gesto de desrespeito de Mbappé ao não cumprimentar o goleiro paraguaio Orlando Gill.

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Em uma publicação na rede social X, Amarilla foi além da crítica esportiva e proferiu declarações de teor nitidamente racista: "Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés".

A resposta contundente de Mbappé

Na manhã de hoje, 6 de julho, Kylian Mbappé quebrou o silêncio sobre o caso. Em nota oficial, o jogador francês não poupou críticas à conduta da senadora, classificando-a como uma figura "indigna de sua função".

"O racismo descomplexado não tem lugar no esporte nem na sociedade. Enquanto a senadora destila ódio, os jogadores paraguaios demonstraram, dentro de campo, a honra e a paixão que realmente definem o seu povo", declarou o capitão da seleção francesa.

Medidas judiciais e repercussão

A Federação Francesa de Futebol (FFF) oficializou, ainda nesta segunda-feira, 06, que levará o caso aos tribunais. A entidade está preparando uma denúncia formal junto ao Ministério Público, alegando crime de injúria racial e incitação ao ódio.

O governo francês se posicionou, exigindo retratação e medidas severas contra o discurso proferido pela parlamentar sul-americana.

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