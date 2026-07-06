Comentarista da Cazé TV critica Vinicius Júnior após eliminação: "É um escárnio"

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A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 5, gerou debates intensos sobre as decisões tomadas em campo pelo Brasil entre os membros da Cazé TV.

Um dos pontos mais comentados foi gestão das penalidades definida pela comissão técnica de Carlo Ancelotti — especificamente sobre a decisão de delegar a primeira cobrança ao meio-campista Bruno Guimarães, que desperdiçou a oportunidade com o placar ainda em 0 a 0.

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Durante o programa Copazona, da CazéTV, os jornalistas e influenciadores questionaram a hierarquia dos batedores e a postura de Vinicius Júnior, que entregou a bola para o companheiro e não asumiu a batida.

"O Vini Jr não está no top 5? É um escárnio", criticou o analista tático Fernando Campos, inconformado com a possibilidade de o atacante do Real Madrid não figurar entre os batedores principais da equipe.

Casimiro cobra protagonismo da principal estrela

O comunicador Casimiro Miguel implementou a crítica e cobrou uma postura mais centralizadora do camisa 7 em momentos agudos de mata-mata. Para ele, independentemente das ordens prévias estabelecidas pela comissão técnica, o principal jogador em atividade do país deveria ter puxado a responsabilidade:

Centralidade técnica: "Se for decisão da comissão, é pior ainda. O Vinicius Junior tem que assumir essa responsabilidade, ele é o cara da Seleção Brasileira, ele é o grande protagonista", pontuou Casimiro.

Poder de decisão: "Ele é o cara que está decidindo jogos [no clube], é ele que tem que pegar a bola e bater", completou o streamer.

A dinâmica dos pênaltis na partida

O desfecho do confronto foi diretamente influenciado pelo aproveitamento das equipes na marca da cal. Após o erro inicial do Brasil, o centroavante Erling Haaland marcou duas vezes para a Noruega na etapa complementar.

Neymar até chegou a descontar, também em uma cobrança de pênalti, porém, não conseguiu evitar a eliminação nas oitavas e, marcando a pior campanha brasileira em Copas do Mundo desde 1990.