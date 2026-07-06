Bélgica tem recurso negado e Fifa mantém decisão sobre Balogun

A Federação de Futebol da Bélgica (RBFA) teve seu recurso rejeitado pela Fifa em relação à decisão que manteve a suspensão do cartão vermelho do atacante Folarin Balogun, da seleção dos Estados Unidos. Com isso, o jogador segue liberado para atuar na partida das oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para esta segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.



Em comunicado oficial, a entidade belga afirmou que recebeu a decisão do Comitê de Apelação da Fifa, mas criticou a ausência de justificativas e documentos solicitados ao longo do processo.



"A Real Associação Belga de Futebol (RBFA) recebeu a decisão do Comitê de Apelação da FIFA, assinada por seu membro, Sr. Salman Al-Ansari, que declara o caso da RBFA inadmissível e confirma a decisão anterior que permitiu a participação do jogador dos Estados Unidos, Folarin Balogun. Até o momento, a RBFA ainda não recebeu nenhuma justificativa para essa decisão, nem as informações que vem solicitando desde o início do processo, ou seja, uma cópia da decisão e da justificativa que declara o jogador elegível, bem como o relatório do árbitro. Isso constitui uma violação dos regulamentos da FIFA", afirmou a nota da RBFA.



A federação belga havia conseguido abrir caminho para o recurso menos de 24 horas antes do confronto entre Estados Unidos e Bélgica, após apresentar uma reclamação formal. No entanto, já havia indicação de que o pedido poderia ser considerado inadmissível dentro dos próprios procedimentos estabelecidos pela Fifa — cenário que acabou se confirmando.





RBFA critica decisão da entidade

As duas seleções tinham prazo até as 9h desta segunda-feira para apresentar suas considerações. No entanto, segundo a RBFA, documentos essenciais como o relatório da arbitragem e a justificativa completa da decisão da Fifa não foram disponibilizados, o que, segundo a entidade, comprometeu a análise do caso.

Sem essas informações, o dossiê apresentado pela Bélgica precisou ser elaborado com base em dados incompletos.

A federação belga também deixou aberta a possibilidade de recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), caso Balogun entre em campo diante dos Estados Unidos.



"A RBFA informou à Federação de Futebol dos Estados Unidos que contesta a elegibilidade do jogador, caso ele conste na lista de convocados do árbitro. Isso deixa todas as medidas cabíveis em aberto".





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Entenda por que Balogun foi liberado

Pelas regras da competição, um cartão vermelho resultaria automaticamente em um jogo de suspensão, conforme o Artigo 10.5 do regulamento da Fifa. No entanto, a punição de Balogun foi suspensa após revisão disciplinar, permitindo sua participação nas oitavas de final.



A decisão está amparada no Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que permite a suspensão total ou parcial de sanções.



"Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado no site da entidade.