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TIROU ONDA!

Carrasco do Brasil, Haaland comemora vitória com hit do pagodão baiano

Atacante da Noruega repostou post com música de artista da Bahia

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Erling Braut Haaland tirou sarro da Seleção Brasil
Erling Braut Haaland tirou sarro da Seleção Brasil - Foto: ABDULHAMID HOSBAS/AFP

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo ainda repercute entre os torcedores. Após a vitória que garantiu a classificação da seleção norueguesa, o atacante Erling Haaland surpreendeu brasileiros ao compartilhar, nas redes sociais, uma publicação ao som de "Lá Vem a Zorra", um dos maiores sucessos do cantor baiano Igor Kannário.

Embora o atacante não tenha comentado diretamente sobre a canção, o compartilhamento chamou atenção pela associação com um dos clássicos do pagodão baiano.

Publicação feita pelo atacante Erling Haaland
Publicação feita pelo atacante Erling Haaland - Foto: Reprodução / Redes Sociais
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Haaland exaltou campanha da Noruega

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Depois da classificação histórica, Haaland comemorou o resultado e afirmou que a Noruega mostrou estar entre as principais seleções da atualidade. O atacante destacou o orgulho pela campanha e classificou o triunfo sobre o Brasil como um dos maiores momentos da história do futebol norueguês.

Ao falar sobre a Seleção Brasileira, porém, fez questão de reconhecer o peso do adversário.

"Vocês precisam continuar apoiando, porque o Brasil deveria passar de fase, sejamos honestos. O Brasil é essa grande nação do futebol, e a grande nação do futebol deveria estar nas semifinais, nas finais. Vocês merecem ganhar Copas do Mundo, porque, no final, o Brasil é um país especial e é o país do futebol também", declarou.

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copa do mundo Igor Kannário seleção brasileira seleções na copa

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