Após derrota da Seleção Brasileira, atletas do Vitória defendem Neymar

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A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, após derrota por 2 a 1 neste domingo, 5, gerou grande repercussão nas redes sociais. Após o apito final, jogadores do Esporte Clube Vitória utilizaram seus perfis para sair em defesa de Neymar, autor do gol da Amarelinha no jogo.

Entre os atletas que se posicionaram publicamente estão os atacantes Renato Kayzer e Osvaldo, além do meio-campista Dudu e o goleiro Alexandre Fintelman.

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Os rubro-negros fizeram questão de destacar a importância do camisa 10 e reforçar o respeito ao jogador, mesmo diante do resultado negativo.

Renato Kayzer

Renato Kayzer, atacante do Vitória, foi um dos mais enfáticos ao comentar a atuação de Neymar.

“Quando se tem um craque do tamanho do Neymar, o último craque de verdade, em um jogo desse tamanho de Copa do Mundo, quando ele começou a aquecer dentro do jogo, acabou o jogo. Ele entrou, foi pra porrada mesmo, jogou valendo a vida. Infelizmente é rezar para que algum dia alguém venha a nascer com o talento parecido com o ele”, escreveu o camisa 79.

Foto: Reprodução | Instagram

Osvaldo

Outro que se manifestou foi Osvaldo, que também saiu em defesa do jogador da Seleção Brasileira. “Você com uma perna só, jamais entregaria a bola no pênalti. Você é brabo demais”, publicou o atacante do Vitória.

Foto: Reprodução | Instagram

Dudu

Ainda em recuperação de uma cirurgia na coluna, o volante Dudu fez questão de demonstrar apoio e admiração ao craque brasileiro. “Você é e sempre será meu ídolo independente de qualquer coisa!”, afirmou.

Foto: Reprodução | Instagram

Fintelman

Já o goleiro Alexandre Fintelman também utilizou suas redes sociais para se posicionar, classificando Neymar como “ídolo máximo”.