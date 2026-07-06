Espanha marca no fim e elimina Portugal de Cristiano Ronaldo

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A Seleção Espanhola venceu o confronto das oitavas de final por 1 a 0 e eliminou Portugal na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (6), em Dallas, e avançou às quartas de final do torneio. A partida também pode ser marcada como a última de Cristiano Ronaldo por sua seleção.

As equipes empataram até os acréscimos do segundo tempo quando a Espanha conseguiu uma jogada após cobrar rapidamente uma falta e na assistência de Ferran Torres, Mikel Merino finalizou e marcou o gol da classificação.

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Próximos passos da Espanha

Após classificação, a Seleção Espanhola aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica. O jogo acontece ainda nesta segunda-feria, 6, às 21h (de Brasília).

Possível última partida de Cristiano Ronaldo

A partida pode ter marcado a última participação de Cristiano Ronaldo nas Copas do Mundo, visto que, com 41 anos atualmente, o camisa 7 estaria com 45 anos no próximo torneio mundial, idade improvável para participação.