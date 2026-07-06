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HOME > COPA DO MUNDO

QUEM JOGOU MAIS?

Neymar e Cristiano Ronaldo se despedem da Copa com números semelhantes

Brasil e Portugal foram eliminados nas oitavas de final do torneio

Gustavo Nascimento
Por
Cristiano Ronaldo encerrou sua trajetória em Copas do Mundo após ser eliminado pela Espanha nas oitavas de final do torneio em 2026
Cristiano Ronaldo encerrou sua trajetória em Copas do Mundo após ser eliminado pela Espanha nas oitavas de final do torneio em 2026 - Foto: Thomas Coex | AFP

Apesar de terem construído carreiras de sucesso, Cristiano Ronaldo e Neymar não conseguiram conquistar o principal título do futebol: a Copa do Mundo. Ambos os craques chegaram em 2026 com a expectativa de fazerem história em suas últimas participações no torneio, o que não aconteceu, visto que os dois se despediram nas oitavas de final.

Enquanto Neymar caiu junto com a Seleção Brasileira na derrota por 2 a 1 para a Noruega, no último domingo, 5, Cristiano Ronaldo se despediu junto à seleção de Portugal após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nesta segunda-feira, 6.

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Quem jogou mais em Copas?

Considerados dois dos três melhores jogadores da última geração, Neymar e Cristiano Ronaldo terminam com números parecidos de participações em gols em Copas do Mundo. Enquanto o português marcou 11 gols e deu duas assistências, o brasileiro fez nove gols e deu três passes para gol.

No entanto, é preciso observar que Cristiano Ronaldo precisou de 12 partidas e duas edições a mais que Neymar para alcançar esses números.

Ao todo, o camisa 7 de Portugal entrou em campo 27 vezes ao longo de seis Copas do Mundo, número que o coloca ao lado de Lionel Messi e do mexicano Guillermo Ochoa como o jogador com mais edições disputadas no torneio. Contudo, em todas essas participações, sua melhor colocação foi uma semifinal, alcançada em 2006.

Cristiano Ronaldo em Copas

  • 2006 - Semifinal | 6 jogos, 1 gol
  • 2010 - Oitavas de final | 4 jogos, 1 gol, 1 assistência
  • 2014 - Fase de Grupos | 3 jogos, 1 gol, 1 assistência
  • 2018 - Oitavas de final | 4 jogos, 4 gols
  • 2022 - Quartas de final | 5 jogos, 1 gol
  • 2026 - Oitavas de final | 5 jogos, 3 gols

Além de ter feito campanhas pouco expressivas na competição, Cristiano Ronaldo carregava o peso de nunca ter participado de gols na fase de mata-mata, o que mudou somente agora em 2026. Nos 16 avos de final, contra a Croácia, o camisa 7 marcou de pênalti e quebrou o tabu, além de se tornar o único jogador a marcar em seis Copas.

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Diferentemente dele, Neymar registrou sua primeira participação em gol em uma partida de mata-mata da Copa do Mundo logo no seu primeiro Mundial, em 2014, quando deu a assistência para o primeiro gol do Brasil contra a Colômbia, nas quartas de final. Até aquele momento, ele era um dos melhores jogadores da competição, mas foi obrigado a se ausentar da semifinal contra a Alemanha por conta de uma grave lesão na coluna.

O primeiro gol de Neymar na fase de mata-mata, no entanto, veio somente nas oitavas de final de 2018, contra o México. Depois disso, ele voltou a marcar nas partidas contra Coréia do Sul e Croácia, em 2022, e agora contra a Noruega, em 2026.

Em números gerais, Neymar está empatado com Jairzinho e Ademir da Guia com nove gols em Copas, atrás somente de Pelé (12) e Ronaldo (15).

Neymar em Copas

  • 2014 - Semifinal | 5 jogos, 4 gols, 1 assistência
  • 2018 - Quartas de final | 5 jogos, 2 gols, 2 assistências
  • 2022 - Quartas de final | 3 jogos, 2 gols, 1 assistência
  • 2026 - Oitavas de final | 2 jogos, 1 gol

Ao marcar contra a Noruega, Neymar também quebrou dois recordes:

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copa do mundo cristiano ronaldo Futebol neymar

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