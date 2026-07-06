Neymar e Cristiano Ronaldo se despedem da Copa com números semelhantes

Apesar de terem construído carreiras de sucesso, Cristiano Ronaldo e Neymar não conseguiram conquistar o principal título do futebol: a Copa do Mundo. Ambos os craques chegaram em 2026 com a expectativa de fazerem história em suas últimas participações no torneio, o que não aconteceu, visto que os dois se despediram nas oitavas de final.

Enquanto Neymar caiu junto com a Seleção Brasileira na derrota por 2 a 1 para a Noruega, no último domingo, 5, Cristiano Ronaldo se despediu junto à seleção de Portugal após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nesta segunda-feira, 6.

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Quem jogou mais em Copas?

Considerados dois dos três melhores jogadores da última geração, Neymar e Cristiano Ronaldo terminam com números parecidos de participações em gols em Copas do Mundo. Enquanto o português marcou 11 gols e deu duas assistências, o brasileiro fez nove gols e deu três passes para gol.

No entanto, é preciso observar que Cristiano Ronaldo precisou de 12 partidas e duas edições a mais que Neymar para alcançar esses números.

Ao todo, o camisa 7 de Portugal entrou em campo 27 vezes ao longo de seis Copas do Mundo, número que o coloca ao lado de Lionel Messi e do mexicano Guillermo Ochoa como o jogador com mais edições disputadas no torneio. Contudo, em todas essas participações, sua melhor colocação foi uma semifinal, alcançada em 2006.

Cristiano Ronaldo em Copas

2006 - Semifinal | 6 jogos, 1 gol

2010 - Oitavas de final | 4 jogos, 1 gol, 1 assistência

2014 - Fase de Grupos | 3 jogos, 1 gol, 1 assistência

2018 - Oitavas de final | 4 jogos, 4 gols

2022 - Quartas de final | 5 jogos, 1 gol

2026 - Oitavas de final | 5 jogos, 3 gols

Além de ter feito campanhas pouco expressivas na competição, Cristiano Ronaldo carregava o peso de nunca ter participado de gols na fase de mata-mata, o que mudou somente agora em 2026. Nos 16 avos de final, contra a Croácia, o camisa 7 marcou de pênalti e quebrou o tabu, além de se tornar o único jogador a marcar em seis Copas.

Diferentemente dele, Neymar registrou sua primeira participação em gol em uma partida de mata-mata da Copa do Mundo logo no seu primeiro Mundial, em 2014, quando deu a assistência para o primeiro gol do Brasil contra a Colômbia, nas quartas de final. Até aquele momento, ele era um dos melhores jogadores da competição, mas foi obrigado a se ausentar da semifinal contra a Alemanha por conta de uma grave lesão na coluna.

O primeiro gol de Neymar na fase de mata-mata, no entanto, veio somente nas oitavas de final de 2018, contra o México. Depois disso, ele voltou a marcar nas partidas contra Coréia do Sul e Croácia, em 2022, e agora contra a Noruega, em 2026.

Em números gerais, Neymar está empatado com Jairzinho e Ademir da Guia com nove gols em Copas, atrás somente de Pelé (12) e Ronaldo (15).

Neymar em Copas

2014 - Semifinal | 5 jogos, 4 gols, 1 assistência

2018 - Quartas de final | 5 jogos, 2 gols, 2 assistências

2022 - Quartas de final | 3 jogos, 2 gols, 1 assistência

2026 - Oitavas de final | 2 jogos, 1 gol

Ao marcar contra a Noruega, Neymar também quebrou dois recordes: