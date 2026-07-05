Relembre os fracassos do Brasil em copas do mundo após o penta

A derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas-de-final da Copa do Mundo, neste domingo, 5, faz parte da lista de fracassos da maior campeã mundial na competição no século XXI, após o último título na competição, em 2002.

Desde a vitória para a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002, por 2 a 0, a melhor campanha da seleção foi em 2014, quando sediou a competição. Apesar do resultado, a trajetória do time dentro de casa ficou marcada pela derrota histórica por 7 a 1 nas semifinais, quando perdeu para os alemães.

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Ronaldo e Rivaldo beijam troféu da Copa do Mundo após o penta - Foto: Divulgação | FIFA

Favoritismo e queda para a França

Atual campeã do mundo, com o título de 2002, o Brasil chegou na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, com um dos melhores elencos de sua história, carregando o status de favorita 'imbatível'.

Com um futebol não tão convincente, o Brasil fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, derrotando Croácia, Austrália e Japão. Nas oitavas, a seleção fez 3 a 0 em Gana, encarando nas quartas um de seus maiores carrascos em copas: a França.

Oito anos após a derrota por 3 a 0 na final da Copa do Mundo, o Brasil parou novamente diante dos franceses, perdendo por 1 a 0, com gol de Henry.

França eliminou o Brasil em 2006 - Foto: Sven Simon | AFP

Queda para a Holanda

Quatro anos depois, na África do Sul, o Brasil, desta vez comandado por Dunga, capitão do tetra, o Brasil caiu novamente nas quartas-de-final. A responsável pela queda foi a Holanda.

O Brasil, que venceu três dos quatro jogos anteriores, parou após perder de virada por 2 a 1 para os holandeses.

Copa em casa e 7 a 1

Voltando a sediar uma Copa do Mundo, em 2014, o Brasil teve sua trajetória em busca do hexa frustrada naquela que é sua maior derrota em mundiais em todos os tempos: o 7 a 1 para a Alemanha.

Antes da derrota, no entanto, a Seleção Brasileira enfrentou dificuldades durante a competição. O time comandado por Luiz Felipe Scolari sofreu para vencer a Croácia, logo na estreia, apesar do placar de 3x1, empatou com México e Chile, indo para os pênaltis contra os chilenos, e perdeu Neymar, principal jogador do time, na vitória por 2x1, nas quartas-de-final.

No Mineirão e sem Neymar, o Brasil viu a Alemanha ter uma das suas maiores atuações em todos os tempos, indo para o intervalo vencendo por 5 a 0. No segundo tempo, os alemães fizeram mais dois gols, enquanto os brasileiros descontaram com Oscar, já nos minutos finais.

Após o fiasco contra os alemães nas semis, com a derrota por 7 a 1, o Brasil teria um novo vexame. Na disputa pelo terceiro lugar, o time perdeu por 3x0 para a Holanda, que também entra na galeria das maiores derrotas da seleção em mundiais.

Quedas para Bélgica e Croácia

Sob o comando de Tite, em 2018 e 2022, o Brasil parou duas vezes nas quartas-de-final, sendo eliminada para Bélgica e Croácia.

Em 2018, o time liderado por Neymar e Philippe Coutinho perdeu para os belgas por 2 a 1, em uma atuação histórica de Kevin De Bruyne.

Quatro anos depois, o Brasil caiu diante dos croatas, que haviam conquistado o vice em 2018. Neymar chegou a abrir o placar para os brasileiros, mas a Croácia buscou o empate também, com os dois gols saindo na prorrogação.

Nos pênaltis, o Brasil foi eliminado pela Croácia, que acabou a competição em terceiro lugar.

Resultados do Brasil em copas após o penta