CARNAVAL
As Muquiranas terão Robyssão, La Fúria e Tony Salles no Carnaval 2027
Bloco também anunciou o tema da caracterização na folia do próximo ano
O bloco As Muquiranas, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, anunciou nesta segunda-feira, 6, as atrações que vão comandar seus desfiles no circuito Osmar (Campo Grande) em 2027.
- A programação será aberta no sábado, 6 de fevereiro, com a estreia do cantor Robyssão, que faz sua primeira participação no bloco;
- Na segunda-feira, 8 de fevereiro, será a vez da banda La Fúria, liderada por Bruno Magnata;
- Já na terça-feira, 9 de fevereiro, o cantor Tony Salles assume o comando do bloco As Muquiranas.
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MuquiAngels
O bloco também anunciou que levará para o Carnaval 2027 o tema “MuquiAngels”, que mantém a tradição do bloco de surpreender o público com figurinos criativos e de grande impacto visual.
A inspiração para a caracterização das Muquiranas será no universo dos anjos, prometendo levar irreverência às ruas da capital baiana.