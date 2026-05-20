Novo circuito do Carnaval de Salvador: autoridades opinam sobre mudança

Não é de hoje que foliões pedem a ampliação do circuito do Carnaval de Salvador. Com reclamações de superlotação na Barra-Ondina em 2026, as discussões em torno da criação de um novo espaço voltaram a circular entre algumas autoridades da folia.

Presidente do Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares de Salvador (Comcar), Washington Paganelli afirmou que a lotação é estacional e depende de diversos fatores, como a atração que passa naquele circuito.

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“O Carnaval está se expandindo e a superlotação é estacional. Às vezes, quando passa uma atração de maior apelo há uma aglomeração maior de pessoas. Não é em todo momento que a cidade está superlotada nesses dois circuitos”, disse ele, em entrevista concedida a reportagem do portal A TARDE.

Expansão do Circuito Osmar

Edmilson da Neves e Sandro Teles - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Representantes do bloco Ilê Aiyê, um dos mais tradicionais da Bahia, também opinaram sobre a criação desta via alternativa. Produtor do grupo, Sandro Teles afirmou que os órgãos oficiais do Carnaval precisam investir na expansão do Circuito Osmar, localizado no Campo Grande.

“Antes de se pensar em um outro circuito a gente entende que o importante é, fortalecer o Osmar, devido a tradição. A região está muito apertada e deve ser mais valorizada, com mais visibilidade e expansão”, contou ele ao A TARDE.

“Quem frequenta o centro vê que quando dá 5 horas da tarde praticamente o circuito acabou. Por isso acreditamos que é muito mais importante no momento fortalecer o circuito Osmar do que se pensar no outro circuito”, completou.

Já Edmilson da Neves, membro da direção do Ilê Aiyê, destacou que a criação de um novo circuito só é válida caso ele seja próximo ao antigo, fazendo uma interligação entre eles.

“A gente precisa dar uma uma reorganizada nesses circuitos, pois o circuito do centro acaba ficando esgotado e não transitável nessa mobilidade atual. Então precisamos de novas opções, mas bem próximas do atual circuito. Vai dar uma desafogada, mas o antigo tem que estar incluso”, explicou.

Onde seria o novo circuito?

Apesar de não ter uma confirmação, há discussões sobre a possibilidade do novo circuito seguir pela orla da Boca do Rio e Patamares, chegando até o bairro de Piatã que fica localizado na mesma região.

Em 2024, a proposta chegou a ser aprovada pelos vereadores de Salvador, durante a 66ª Sessão Ordinária, conforme acordo de lideranças do Legislativo Municipal, mas não seguiu em frente.