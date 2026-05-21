NOVIDADE
Carnaval de Salvador de 2027 deve ter programação divulgada mais cedo
A programação do ano anterior só foi compartilhada em cima da hora
Os preparativos para o Carnaval 2027 já estão a todo o vapor. Após a Prefeitura de Salvador divulgar as datas dos festejos, o Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar) afirmou que a programação da folia deve ser divulgada com mais antecedência.
A declaração foi feita após algumas reclamações por parte de alguns foliões em 2026, pois a ordem dos trios só foi informada publicamente poucos dias antes do início dos seis dias de festa.
“Nós estamos antecipando o fórum para o primeiro semestre para prepararmos uma carta e em seguida apresentamos à prefeitura de Salvador e ao governo do Estado. A intenção é que todo o processo do Comcar seja antecipado, já que o Carnaval para prefeitura vai começar no final de janeiro”, disse Washington Paganelli, presidente do Comcar, em entrevista ao portal A TARDE.
O empresário ainda reforçou que as inscrições para bandas e blocos devem ser divulgadas ainda no próximo semestre. “Nós já queremos lançar a inscrição de blocos e a habilitação das bandas, para que tudo isso seja divulgado com antecedência e facilite a preparação das bandas que foram selecionadas para fazer um excelente show no carnaval”.
Leia Também:
Evento de lançamento do Carnaval
Secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar também falou sobre os preparativos do Carnaval e informou que o Governo da Bahia está organizando um evento de lançamento da folia, para atrair turistas de outros estados .
“Nós vamos, no segundo semestre, aos principais polos emissores de turistas para a Bahia fazer uma promoção dos festejos aqui no estado. Iremos reunir agentes de viagens, operadores de turismo e influencers que vendem o destino Bahia”, disse ele, em entrevista ao portal A TARDE.
“A ideia é que eles se apropriem da programação do Carnaval da Bahia, de todo o verão e do ciclo de festas populares, para que a gente possa ter um grande festejo”, completou.
Bacelar ainda reforçou que a folia momesca terá uma atenção especial do Governo em 2027, devido a sua proximidade com outras grandes festas populares, como a de Iemanjá, que acontece no dia 2 de fevereiro.
“Nós estamos nos preparando para o Carnaval de 2027, que por ser uma festa móvel será no início de fevereiro, muito próximo a outra grande festa que nós temos aqui na Bahia, a festa de Iemanjá”.
“E por conta disso nós já estamos nos preparando com uma atenção especial, para que as pessoas que vierem à Bahia possam ter a melhor experiência”, concluiu o secretário.