Carnaval de Salvador de 2027 deve ter programação divulgada mais cedo

Os preparativos para o Carnaval 2027 já estão a todo o vapor. Após a Prefeitura de Salvador divulgar as datas dos festejos, o Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar) afirmou que a programação da folia deve ser divulgada com mais antecedência.

A declaração foi feita após algumas reclamações por parte de alguns foliões em 2026, pois a ordem dos trios só foi informada publicamente poucos dias antes do início dos seis dias de festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nós estamos antecipando o fórum para o primeiro semestre para prepararmos uma carta e em seguida apresentamos à prefeitura de Salvador e ao governo do Estado. A intenção é que todo o processo do Comcar seja antecipado, já que o Carnaval para prefeitura vai começar no final de janeiro”, disse Washington Paganelli, presidente do Comcar, em entrevista ao portal A TARDE.

O empresário ainda reforçou que as inscrições para bandas e blocos devem ser divulgadas ainda no próximo semestre. “Nós já queremos lançar a inscrição de blocos e a habilitação das bandas, para que tudo isso seja divulgado com antecedência e facilite a preparação das bandas que foram selecionadas para fazer um excelente show no carnaval”.

Evento de lançamento do Carnaval

Registro do Carnaval de 2026 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar também falou sobre os preparativos do Carnaval e informou que o Governo da Bahia está organizando um evento de lançamento da folia, para atrair turistas de outros estados .

“Nós vamos, no segundo semestre, aos principais polos emissores de turistas para a Bahia fazer uma promoção dos festejos aqui no estado. Iremos reunir agentes de viagens, operadores de turismo e influencers que vendem o destino Bahia”, disse ele, em entrevista ao portal A TARDE.

“A ideia é que eles se apropriem da programação do Carnaval da Bahia, de todo o verão e do ciclo de festas populares, para que a gente possa ter um grande festejo”, completou.

Bacelar ainda reforçou que a folia momesca terá uma atenção especial do Governo em 2027, devido a sua proximidade com outras grandes festas populares, como a de Iemanjá, que acontece no dia 2 de fevereiro.

“Nós estamos nos preparando para o Carnaval de 2027, que por ser uma festa móvel será no início de fevereiro, muito próximo a outra grande festa que nós temos aqui na Bahia, a festa de Iemanjá”.

“E por conta disso nós já estamos nos preparando com uma atenção especial, para que as pessoas que vierem à Bahia possam ter a melhor experiência”, concluiu o secretário.