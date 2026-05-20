“Rezar para que não quebre”, diz presidente do Comcar sobre trios elétricos

As falhas dos trios elétricos foram um dos assuntos pertinentes durante o Carnaval de Salvador em 2026. Com registros de veículos com problemas desde o Furdunço, evento que antecede os seis dias de folia, artistas e foliões enfrentaram perrengues durante a festa de rua.

Nomes como Bell Marques, Tony Salles, Flavinho do Pagodart, Xanddy Harmonia e Durval Lelys precisaram atrasar ou interromper suas apresentações devido a falhas técnicas.

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Em entrevista concedida ao portal A TARDE, o presidente do Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares de Salvador (Comcar), Washington Paganelli afirmou que os problemas são imprevisíveis e podem acontecer com qualquer veículo.

“O trio é um equipamento que está suscetível a qualquer coisa, como o ônibus ou o carro da gente que quebra. Eu fui para o Rio de Janeiro ver como são feitos os carros das escolas de samba e eu tenho o maior orgulho dos trios elétricos, pois a nossa vistoria é muito rígida”, disse ele.

Paganelli ainda destacou que as falhas podem acontecer independentemente da qualidade dos trios. “Quebra do trio melhor ao trio com menos qualidade. Isso é acidente. Fura um pneu, queima o freio”.

“Eu já fiz Carnaval em todo o Brasil e lá também os trios quebravam e vão quebrar. Eu não posso garantir que não vai quebrar em 2027. A gente tem que rezar para que não quebre e as vistorias sejam feitas de forma bastante rigorosa para que não venha a quebrar”, finalizou.