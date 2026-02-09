Menu
CARNAVAL
MELHOR SEGUNDA-FEIRA DO MUNDO

Trio de Xanddy sofre falha técnica no Morro do Cristo durante show

Incidente aconteceu na altura do Cristo da Barra

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

09/02/2026 - 21:47 h

O artista seguiu o circuito após o ocorrido
O artista seguiu o circuito após o ocorrido

A “Melhor Segunda-feira do Mundo", comandada por Xanddy Harmonia nesta segunda-feira, 9, registrou um incidente técnico ao passar pelo Cristo da Barra, no Circuito Orlando Tapajós. O trio elétrico sofreu uma interrupção no fornecimento de energia, o que resultou na suspensão imediata do som e da iluminação da estrutura por alguns minutos.

Carnaval 2026: prefeitura abre inscrições para Arquibancada Social
Carnaval aumenta riscos nocivos da mistura de álcool e energético
Carlinhos Brown muda trio icônico e lança novidade para Carnaval

Para evitar a dispersão do público e manter o controle da multidão, Xanddy utilizou o momento para realizar um set acústico improvisado. O cantor puxou o coro da música “Andar com fé”, de Gilberto Gil, sendo acompanhado em massa pelos foliões que aguardavam a resolução do problema. A ausência de equipamentos de amplificação não impediu a continuidade da festa, que seguiu de forma ordenada e sem registros de confusão no local.

A equipe técnica do artista trabalhou rapidamente para restabelecer o imprevisto, e a apresentação foi normalizada pouco tempo depois. O desfile, que contou com a participação de Dinão Chicafé e homenagens ao sambista Riachão, seguiu o trajeto em direção ao Farol da Barra dentro do cronograma previsto.

