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ENTRETENIMENTO

Viih Tube ressurge na web após polêmica e revela cura do filho

Influenciadora polemizou com reality entre os funcionários

Agatha Victoria Reis
Por
Viih Tube
Viih Tube - Foto: Reprodução| Instagram

Após polêmicas, a influenciadora Viih Tube reativou as redes sociais e revelou que o filho caçula, Ravi, está curado da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), nesta segunda-feira, 6.

“Venho com esse vídeo fofo compartilhar com vocês que nosso filho está curado da APLV. Sexta-feira foi o último dia da última etapa do TPO (teste de provocação oral) dele. Oficialmente, ele está tomando o mesmo leite que a irmã ", escreveu Viih Tube.

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Ainda na publicação, ela agradeceu o apoio recebido durante o tratamento do filho: “queria aproveitar para agradecer mais uma vez todas as orações que ele recebeu de cada um de vocês quando foi internado, há quase dois anos”.

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Sobre a polêmica

A postagem marca o retorno de Viih Tube às redes sociais após a influenciadora e o marido, o ex-BBB Eliezer, serem alvos de uma polêmica envolvendo o reality ‘As Patroas’.

O programa reuniu 11 funcionários do casal que participavam de provas em troca de prêmios em dinheiro.

A dinâmica gerou enorme revolta na internet após exibir trabalhadores procurando moedas em lixeiras e vasos sanitários, o que levou o Tribunal Superior do Trabalho (TST) a emitir notas de repúdio.

Após a repercussão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma investigação para apurar possíveis casos de assédio moral e exposição degradante. Em meio às críticas, Viih Tube e Eliezer tiveram suas contas no Instagram, TikTok e YouTube desativadas por alguns dias.

O que é Alergia à Proteína do Leite de Vaca?

A doença do caçula do casal, é uma reação do sistema imunológico às proteínas do leite. A alergia afeta principalmente bebês, causando sintomas como sangue nas fezes, vômitos, dermatites ou diarreia.

Diferente da intolerância à lactose (dificuldade em digerir o açúcar do leite), a APLV exige corte total de laticínios e pode atingir até 3% das crianças.

Veja vídeo:

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Um post compartilhado por Viih Tube (@viihtube)

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