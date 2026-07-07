Em virada épica, Messi faz gol, Argentina vence Egito e se classifica

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Tentaram, mas ele se recusou a morrer - em um jogo sofrido contra o Egito em que a Argentina chegou a perder por 2 a 0, Messi se classificou às quartas de final da Copa do Mundo vencendo o Egito por 3 a 2 nesta terça-feira, 7, pelas oitavas de final.

Yasser Ibrahim e Mostafa Zico marcaram os gols egípcios, enquanto Lionel Messi desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo, Cristian Romero marcou o primeiro dos argentinos e Messi apareceu para empatar no final do segundo tempo.

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Agora, a seleção argentina enfrentará o vencedor de Suíça x Colômbia nas quartas.

O jogo

A Argentina começou com mais posse de bola e tentou controlar a partida no campo ofensivo, mas encontrou um Egito compacto, disposto a fechar espaços e acelerar nos contra-ataques.

A seleção africana abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Marwan Attia fez o lançamento para a área, e Yasser Ibrahim subiu mais alto do que a defesa argentina para cabecear para o fundo da rede.

Mostafa Ziko comemorando gol na Argentina - Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP

A resposta da Albiceleste poderia ter sido imediata. Quatro minutos depois, Nicolás Tagliafico foi deslocado por Haissem Hassan dentro da área, e o árbitro François Letexier marcou pênalti.

Messi assumiu a cobrança, mas Mostafa Shobeir acertou o canto esquerdo e fez a defesa. A marcação da penalidade provocou fortes reclamações no banco do Egito. Um integrante da comissão técnica recebeu cartão amarelo, e outro foi expulso.

Yasser Ibrahim comemorando gol contra a Argentina - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Messi na traaaave!

O pênalti perdido não diminuiu o volume argentino. A equipe de Lionel Scaloni seguiu no ataque e criou boas chances para empatar ainda no primeiro tempo.

Aos 27 minutos, Mostafa Shobeir fez uma grande defesa em finalização após cruzamento de Rodrigo de Paul. Pouco depois, Enzo Fernández recebeu de Messi na entrada da área, mas teve o chute bloqueado pela marcação.

A melhor oportunidade saiu aos 31. Messi cobrou falta da intermediária com a perna esquerda e acertou a trave direita do goleiro egípcio.

Leandro Paredes e Mohamed Salah na Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Aos 38, Julián Álvarez finalizou de primeira após jogada construída por Leandro Paredes e Tagliafico, mas Shobeir voltou a aparecer no canto para salvar o Egito.

A Argentina terminou a primeira etapa com oito finalizações, quatro no alvo, contra apenas duas dos africanos. Apesar da pressão, foi para o intervalo em desvantagem.

Gol anulado

A Argentina voltou para o segundo tempo tentando acelerar a circulação da bola. Messi passou a buscar mais o jogo na intermediária, enquanto Paredes e De Paul tentavam encontrar espaços diante da defesa fechada.

Aos 12 minutos, o Egito voltou a marcar em um contra-ataque. Haissem Hassan conduziu a jogada e acionou Salah, que deu um passe preciso para Mostafa Zico. O atacante tocou na saída de Emiliano Martínez e fez 2 a 0.

O lance, porém, foi revisado pelo VAR. François Letexier foi chamado ao monitor e identificou uma falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez na origem da jogada. O gol foi anulado.

Yasser Ibrahim marcando gol na Argentina - Foto: THOMAS COEX/AFP

Zico amplia

A anulação não tirou a confiança do Egito. Aos 21 minutos, Salah voltou a iniciar uma transição rápida e deixou a bola com Haissem Hassan pela direita. O atacante avançou e cruzou para o meio, onde Mostafa Zico apareceu para finalizar com força e ampliar.

Com o 2 a 0, Scaloni promoveu mudanças ofensivas. Lautaro Martínez entrou no lugar de Rodrigo de Paul, Nico González substituiu Tagliafico e, pouco depois, Gonzalo Montiel ocupou a vaga de Nahuel Molina.

A Argentina adiantou as linhas e passou a correr contra o tempo. O Egito recuou ainda mais, tentando proteger a vantagem que o colocava perto de uma classificação histórica.

Egito comemorando gol na Argentina - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Romero inicia a reação

Aos 29 minutos, a Argentina quase diminuiu. Tagliafico escorou para o meio da área, e Lautaro Martínez desviou para fora.

A pressão cresceu, e o primeiro gol saiu aos 34. Messi recebeu aberto pela direita e cruzou na primeira trave. Cristian Romero se antecipou à marcação e cabeceou sem chances para Mostafa Shobeir.

O 2 a 1 mudou o ambiente no estádio. A torcida argentina aumentou o volume, e a equipe passou a ocupar de maneira quase permanente o campo de ataque.

Argentina e Egito na Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Messi empata e amplia recorde

Dois minutos depois, Messi criou outra grande oportunidade. O argentino aplicou uma meia-lua em Karim Hafez na direita da área e cruzou para Lautaro, que cabeceou para fora.

A pressão continuou até resultar no empate aos 38 minutos. Depois de uma sequência de disputas dentro da área, Montiel ajeitou a bola para Messi, que soltou um forte chute de perna esquerda e marcou o 2 a 2.

O gol levou Messi a 21 em Copas do Mundo e ampliou sua condição de maior artilheiro da história da competição.

O Egito sentiu a reação. A seleção africana deixou de conseguir manter a bola e passou a apenas tentar afastar a pressão argentina.

Messi comemorando gol da Argentina - Foto: THOMAS COEX/AFP

Enzo Fernández completa a virada

A Argentina não se satisfez com o empate. Aos 43 minutos, Lautaro foi puxado por Karim Hafez na ponta direita e conquistou uma falta perigosa. Messi cobrou para a área, e Mac Allister desviou nas mãos de Shobeir.

O árbitro indicou sete minutos de acréscimos. No minuto seguinte, a Albiceleste completou a reação.

Lautaro Martínez puxou o contra-ataque pelo lado direito e cruzou na segunda trave. Enzo Fernández apareceu livre e cabeceou com categoria no contrapé de Mostafa Shobeir para marcar o terceiro gol.

A Argentina saiu de uma desvantagem de dois gols e virou a partida em apenas 14 minutos. Romero iniciou a reação aos 34, Messi empatou aos 38 e Enzo definiu o resultado aos 47.

Argentina na Copa do Mundo - Foto: THOMAS COEX/AFP

Argentina sobrevive novamente no mata-mata

A Argentina já havia precisado da prorrogação para eliminar Cabo Verde por 3 a 2 na fase anterior. Diante do Egito, voltou a enfrentar enorme dificuldade e ficou perto de se despedir da Copa.

A capacidade de reação, porém, manteve viva a defesa do título. A entrada de Lautaro aumentou a presença na área, Montiel participou do gol de empate, e Enzo Fernández apareceu no momento decisivo para completar a virada.

Depois de mais uma classificação dramática, a atual campeã aguarda o vencedor de Suíça x Colômbia para conhecer seu adversário nas quartas de final.

Messi comemora classificação - Foto: THOMAS COEX/AFP

F icha técnica

Argentina 3 x 2 Egito - Oitavas de final da Copa do Mundo

Argentina: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Lautaro Martínez); Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul (Nico González); Messi e Julian Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Egito: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia e Hafez; Attia, Lashin, Ashour (Fathy) e Zico (Marmoush); Salah e Hassan (Trézéguet). Técnico: Hossam Hassan.

Cartões amarelos: Zico (Egito)

Gols: Yasser Ibrahim aos 14 minutos do primeiro tempo, Zico aos 21 minutos do segundo tempo, Cuti Romero aos 34 minutos do segundo tempo, Lionel Messi aos 38 minutos do segundo tempo e Enzo Fernandes aos 92 minutos do segundo tempo

Arbitragem