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CazéTV sofre "derrota" com eliminação do Brasil antes de viagem para Copa do Mundo
O Brasil não era eliminado antes das quartas de final da Copa do Mundo desde a edição de 1990
A equipe da CazéTV, canal do Youtube detentor da transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo, assumiu a estratégia de viajar para fazer coberturas in loco somente a partir das quartas de final. A marca pertencente a LiveMode, no entanto, sofreu uma grande derrota, já que seguiu para o país somente depois da eliminação da Seleção Brasileira.
O Brasil não era eliminado antes das quartas de final da Copa do Mundo desde a edição de 1990, o que infuenciou a decisão do canal de viajar para os Estados Unidos, sede do Mundial, somente nesta fase.
A CazéTV será representada nos EUA com a sua principal equipe de transmissão, que estará diretamente dos estádios em algumas partidas. O narrador Luís Felipe Freitas, os comentaristas Casimiro Miguel, Fernando Campos, Rafael Oliveira, o apresentador Igor Rodrigues e o coordenador de transmissão Gabriel Simões viajam nesta quarta-feira, 7.
A decisão visa reforçar a entrega de conteúdo na reta final da Copa do Mundo, com plano que prevê cobertura intensa nos locais da partida, em especial a grande final da competição, que acontece em 19 de julho.
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Apesar da presença da equipe principal apenas a partir das quartas de final, a CazéTV teve dezenas de profissionais com cobertura in loco da Copa do Mundo desde os dias anteriores ao Mundial, como repórteres e cinegrafistas. Já as narrações das partidas aconteceram no modelo off-tube.
Assim, a ida dos principais nomes da CazéTV mesmo depois da eliminação da seleção brasileira reforça o objetivo do canal em se posicionar como a principal alternativa de transmissão esportiva no país.
Mais transmissões
A CazéTV desbancou a TV Globo e garantiu ser a única detentora do direito de transmissão de todas as partidas da Copa do Mundo 2026 no Brasil. Com parcerias estratégicas, o canal se posiciona hoje como um dos maiores hubs de conteúdo esportivo digital do país e consolidou um calendário diversificado de transmissões.
A CazéTV vai passar os jogos de:
- Ligas europeias: o canal detém direitos das cinco principais ligas: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).
- Eurocopa 2028: direitos garantidos para todos os 51 jogos da competição europeia, com exibição gratuita no digital.
- Copa do Mundo Feminina 2027: exclusividade das plataformas digitais para o torneio que será sediado no Brasil.
A diversificação do catálogo também inclui modalidades olímpicas e circuitos profissionais.
- Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028: parceria confirmada para cobrir a maior competição multiesportiva do planeta.
- Eventos FIBA (2025-2029): acordo para transmissão dos torneios de seleções, incluindo Eliminatórias, AmeriCup (2027/2029) e Copas do Mundo (Sub-17 e Sub-19).
- WTA (Circuito feminino de tênis): direitos adquiridos a partir de 2027, ampliando a presença do canal no esporte de alto rendimento.