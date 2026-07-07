CazéTV sofre "derrota" com eliminação do Brasil antes de viagem para Copa do Mundo

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A equipe da CazéTV, canal do Youtube detentor da transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo, assumiu a estratégia de viajar para fazer coberturas in loco somente a partir das quartas de final. A marca pertencente a LiveMode, no entanto, sofreu uma grande derrota, já que seguiu para o país somente depois da eliminação da Seleção Brasileira.

O Brasil não era eliminado antes das quartas de final da Copa do Mundo desde a edição de 1990, o que infuenciou a decisão do canal de viajar para os Estados Unidos, sede do Mundial, somente nesta fase.

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A CazéTV será representada nos EUA com a sua principal equipe de transmissão, que estará diretamente dos estádios em algumas partidas. O narrador Luís Felipe Freitas, os comentaristas Casimiro Miguel, Fernando Campos, Rafael Oliveira, o apresentador Igor Rodrigues e o coordenador de transmissão Gabriel Simões viajam nesta quarta-feira, 7.

A decisão visa reforçar a entrega de conteúdo na reta final da Copa do Mundo, com plano que prevê cobertura intensa nos locais da partida, em especial a grande final da competição, que acontece em 19 de julho.

Apesar da presença da equipe principal apenas a partir das quartas de final, a CazéTV teve dezenas de profissionais com cobertura in loco da Copa do Mundo desde os dias anteriores ao Mundial, como repórteres e cinegrafistas. Já as narrações das partidas aconteceram no modelo off-tube.

Assim, a ida dos principais nomes da CazéTV mesmo depois da eliminação da seleção brasileira reforça o objetivo do canal em se posicionar como a principal alternativa de transmissão esportiva no país.

Mais transmissões

A CazéTV desbancou a TV Globo e garantiu ser a única detentora do direito de transmissão de todas as partidas da Copa do Mundo 2026 no Brasil. Com parcerias estratégicas, o canal se posiciona hoje como um dos maiores hubs de conteúdo esportivo digital do país e consolidou um calendário diversificado de transmissões.

A CazéTV vai passar os jogos de:

Ligas europeias: o canal detém direitos das cinco principais ligas: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).

o canal detém direitos das cinco principais ligas: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França). Eurocopa 2028: direitos garantidos para todos os 51 jogos da competição europeia, com exibição gratuita no digital.

direitos garantidos para todos os 51 jogos da competição europeia, com exibição gratuita no digital. Copa do Mundo Feminina 2027: exclusividade das plataformas digitais para o torneio que será sediado no Brasil.

A diversificação do catálogo também inclui modalidades olímpicas e circuitos profissionais.