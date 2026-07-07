Messi, Mbappe ou Kane? Tudo sobre a corrida histórica pela artilharia

Os rankings históricos que guardam os recordes das maiores estrelas da história do esporte costumam ser atualizados ao longo de décadas - mas na Copa do Mundo de 2026, o ranking histórico de artilharia é atualizado literalmente a cada jogo.

Lionel Messi, Kylian Mbappé e Harry Kane seguem avançando entre os maiores artilheiros de todos os tempos no torneio a cada partida e chegam à reta decisiva separados por poucos gols.

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Messi lidera a lista histórica com 20 gols. Mbappé aparece imediatamente atrás, com 19, enquanto Kane chegou a 14 e se aproximou dos nomes que ocupam as primeiras posições. Os três seguem vivos no Mundial e ainda podem ampliar as marcas.

Até aqui, Messi e Mbappé somam sete gols nesta edição, e Kane aparece logo atrás, com seis. Cada um chegou a esses números por um caminho diferente, mas os três transformaram praticamente todos os jogos de suas seleções em novos capítulos da artilharia histórica.

Messi lidera por um gol

Aos 39 anos, Messi ocupa o primeiro lugar entre os maiores goleadores da história das Copas, com 20 gols. O argentino ultrapassou Miroslav Klose, que marcou 16 vezes e permaneceu por anos no topo do ranking.

A marca foi construída ao longo de seis edições. Messi estreou no Mundial de 2006, aos 18 anos, e passou por diferentes fases com a seleção argentina antes de chegar ao título em 2022.

Messi na Copa pela Argentina - Foto: Reprodução I Instagram

No Catar, marcou sete gols, fez dois na final contra a França e foi eleito o melhor jogador do torneio. Quatro anos depois, voltou à Copa como atual campeão e manteve o protagonismo.

Em 2026, Messi marcou sete vezes nas quatro partidas que disputou antes das oitavas de final. O desempenho fez com que saltasse dos 13 gols acumulados até 2022 para os atuais 20.

Messi nesta Copa

Messi começou o Mundial com a atuação individual mais produtiva entre os três concorrentes. Na estreia, marcou os três gols da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia.

O hat-trick levou o argentino a 16 gols em Copas e o fez igualar, naquele momento, o recorde de Miroslav Klose. Na segunda rodada, Messi voltou a decidir. Marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria e se isolou no topo da artilharia histórica, chegando a 18 gols.

Contra a Jordânia, na última rodada da fase de grupos, começou no banco e entrou no segundo tempo. Mesmo com menos minutos, marcou de falta no triunfo por 3 a 1 e chegou a 19 gols em Mundiais.

Messi na Copa pela Argentina - Foto: Reprodução I Instagram

O sétimo gol da edição veio na primeira partida eliminatória, contra Cabo Verde. Messi marcou na vitória argentina por 3 a 2, conquistada apenas na prorrogação, e alcançou a marca de 20 gols em Copas.

Além da quantidade, Messi marcou em todos os jogos que disputou, aumentando seus recordes de partidas consecutivas balançando as redes em Copas e mantendo a Argentina dependente de sua capacidade de decidir.

Mbappé a um gol do topo

Mbappé chegou a 19 gols em Copas e ameaça diretamente a liderança de Messi. O francês construiu a marca em apenas três edições e ainda tem tempo para abrir vantagem significativa no futuro.

O atacante estreou em 2018, aos 19 anos, e marcou quatro gols na campanha do título da França. Em 2022, fez oito, conquistou a Chuteira de Ouro e anotou um hat-trick na final contra a Argentina.

Mbappé na Copa pela França - Foto: Reprodução I Instagram

Com mais sete gols em 2026, Mbappé ultrapassou Klose e ficou a apenas um de Messi. A velocidade com que alcançou a marca é um dos pontos mais impressionantes da disputa.

Enquanto o argentino precisou de seis Copas para atingir 20 gols, Mbappé pode alcançar o mesmo número ainda em sua terceira participação.

Mbappé nesta Copa

Mbappé começou a competição com dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal. A atuação colocou o atacante imediatamente entre os líderes da artilharia e confirmou o bom momento da seleção francesa.

Na segunda rodada, fez novamente dois gols, desta vez no triunfo por 3 a 0 contra o Iraque. Com quatro gols em dois jogos, assumiu posição de destaque na corrida pela Chuteira de Ouro.

Contra a Noruega, na última partida da fase de grupos, não marcou. Ainda assim, participou da construção ofensiva e deu duas assistências na vitória francesa por 4 a 1.

Mbappé na Copa pela França - Foto: Reprodução I Instagram

Nos 16 avos de final, voltou a balançar as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, chegando a seis gols na edição. Nas oitavas, marcou de pênalti o único gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Paraguai. Além de classificar a França para as quartas, chegou a sete gols nesta Copa e a 19 na história dos Mundiais.

Mbappé também soma duas assistências, o que lhe dá vantagem nos critérios de desempate da Chuteira de Ouro diante de Messi e Haaland.

A França enfrenta o Marrocos nas quartas de final e permanece no caminho para uma possível terceira decisão consecutiva. Caso avance, o atacante terá pelo menos mais uma partida para tentar alcançar ou superar Messi.

O francês também busca outro feito inédito - tornar-se o primeiro jogador na história a conquistar a Chuteira de Ouro em duas Copas diferentes. Ele foi o goleador de 2022, com oito gols, e voltou a liderar a corrida nesta edição.

Kane sobe mesmo estreando mais tarde

Harry Kane aparece mais distante de Messi e Mbappé, mas sua ascensão no ranking também chama atenção. O inglês soma 14 gols e já ultrapassou Pelé, que marcou 12.

Kane chegou às Copas mais tarde do que os dois principais concorrentes. Sua estreia aconteceu em 2018, mesma de Mbappé, mas aos 24 anos, mais velho que o francês. Ainda assim, foi artilheiro logo na primeira participação, com seis gols.

Kane na Copa pela Inglaterra - Foto: Reprodução I Instagram

Em 2022, marcou duas vezes. Agora, voltou a fazer seis em 2026, repetindo a marca que lhe deu a Chuteira de Ouro na Rússia. O capitão inglês também apresenta uma média superior à de vários nomes históricos. Antes do jogo contra o México, precisava de aproximadamente 102 minutos para marcar em Copas.

Kane nesta Copa

Kane começou a competição com dois gols na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia. O desempenho fez com que igualasse Gary Lineker como maior artilheiro inglês em Copas naquele momento.

Na segunda rodada, passou em branco no empate sem gols contra Gana. O atacante chegou a desperdiçar uma oportunidade clara, mas não conseguiu ampliar a marca.

Contra o Panamá, voltou a marcar. Fez o segundo gol da vitória inglesa por 2 a 0 e ultrapassou Lineker, tornando-se isoladamente o maior artilheiro da Inglaterra em Mundiais.

Kane na Copa pela Inglaterra - Foto: Reprodução I Instagram

Nos 16 avos de final, Kane foi responsável por salvar a seleção de uma eliminação precoce. A RD Congo abriu o placar, mas o capitão marcou duas vezes no segundo tempo e comandou a virada por 2 a 1.

Os dois gols o levaram a 13 na história das Copas, superando Pelé e igualando Just Fontaine naquele momento. Nas oitavas, Kane marcou de pênalti na vitória por 3 a 2 sobre o México, elevando seu total na edição para seis e sua marca geral para 14.

Contra o México, Kane ainda alcançou um feito curioso, tornando-se o primeiro jogador desde 1966 a marcar um pênalti e cometer outro na mesma partida de Copa do Mundo.

Maiores artilheiros das Copas

1º - Lionel Messi: 20 gols

2º - Kylian Mbappé: 19

3º - Miroslav Klose: 16

4º - Ronaldo Fenômeno: 15

5º - Gerd Müller: 14

5º - Harry Kane: 14

7º - Just Fontaine: 13

8º - Pelé: 12

Haaland invade a disputa da edição

Fora da disputa histórica, a corrida específica pela artilharia de 2026 tem ainda um quarto protagonista: Erling Haaland. Em sua primeira Copa, o norueguês marcou sete gols e passou a dividir a liderança com Messi e Mbappé, e Kane aparece logo atrás, com seis.

Haaland chegou ao mata-mata com quatro gols na fase de grupos, marcou contra a Costa do Marfim nos 16 avos e fez os dois gols que eliminaram o Brasil nas oitavas. O desempenho o colocou imediatamente entre os principais nomes da competição, mesmo sem ainda participar da disputa histórica pelo topo por ser estreante.

Haaland na Copa pela Noruega - Foto: Reprodução I Instagram

Três jogadores com sete gols

Pela primeira vez, uma mesma Copa chegou à reta final com três jogadores somando sete gols ou mais. Juntos, os quatro marcaram 27 vezes, já superando a soma dos quatro maiores artilheiros de 21 das 23 edições anteriores do Mundial.

Em 2006 e 2010, por exemplo, cinco gols foram suficientes para conquistar a Chuteira de Ouro. Na Copa de 2026, essa marca foi superada antes mesmo das quartas de final.

Haaland na Copa pela Noruega - Foto: Reprodução I Instagram

Kane x Haaland reduz a corrida

A disputa, no entanto, terá uma mudança inevitável nas quartas de final - Inglaterra e Noruega se enfrentam, colocando Kane e Haaland em lados opostos. Assim, um deles deixará a competição, enquanto o outro seguirá com a possibilidade de alcançar ou ultrapassar Messi e Mbappé.

Além de valer uma vaga na semifinal, a partida pode mexer diretamente na Chuteira de Ouro.