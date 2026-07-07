COPA DO MUNDO
Astro da Argentina dispara sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Não me surpreende'
Argentina enfrenta o Egito na fase oitavas de final
O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo 2026 ao perder para a Noruega nas oitavas de final. Maior campeã mundial, a Seleção Brasileira não teve sua queda precoce considerada surpresa pelo meio-campista Leando Paredes, colega do craque Lionel Messi na seleção da Argentina.
Leandro Paredes falou com a imprensa antes do treino da Argentina nesta segunda-feira, 6, véspera da partida contra o Egito, também pelas oitavas de final. Ele afirmou que a Copa do Mundo é extremamente competitiva e que por isso a eliminação do Brasil não é surpreendente.
“Os resultados da Copa do Mundo não me surpreendem, porque sabemos que todas as seleções são muito competitivas e qualquer uma pode vencer qualquer outra. Obviamente, chama a atenção ver o Brasil fora, mas não existe jogo fácil”, disse Paredes ao canal argentino TyC Sports.
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Argentina se prepara após susto
A Argentina é a atual campeã mundial e sofreu para eliminar a estreante seleção de Cabo Verde na fase 16 avos de final. A vitória veio somente na prorrogação por 3 a 2. Paredes afirmou que o confronto serviu para alertar os argentinos das dificuldades da atual edição da Copa do Mundo.
“Cabo Verde nos ensinou que nenhuma partida será fácil. Sabíamos disso, tínhamos muita clareza, e o Egito certamente será um adversário muito difícil. Queremos dar o nosso melhor. Nem sempre podemos jogar bem, nem sempre conseguimos mostrar a imagem que queremos. Às vezes temos que sofrer, mas o importante era vencer, e vencer assim também é importante”, concluiu.
Próximo desafio
A Argentina entra em campo contra o Egito terça-feira, 7, às 13h (de Brasília). Se avançar enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Suiça e Colômbia. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega e Inglaterra são as equipes já classificadas para as quartas de final.