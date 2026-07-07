"O mundo comemora": seleção do Irã provoca EUA após eliminação na Copa

Horas após a eliminação dos Estados Unidos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção do Irã foi às redes sociais e provocou o rival político. Em um confronto recheado de polêmicas, os EUA sofreram uma goleada de 4 a 1 contra a Bélgica e deram adeus ao torneio nesta segunda-feira, 6.

Em meio a uma série de conflitos envolvendo os Estados Unidos e países do Oriente Médio, incluindo o próprio Irã, a seleção comemorou a goleada e a eliminação dos donos da casa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Breve mensagem da assessoria de imprensa da seleção nacional: o mundo comemora com dança a derrota humilhante da política para o futebol”, escreveu a Federação Iraniana de Futebol.

O comunicado ainda encerra com uma resposta dos iranianos ao Secretário de Segurança Interna dos EUA.



"Esta mensagem foi emitida em resposta às declarações ridículas do Secretário de Segurança Interna dos EUA após a eliminação da seleção iraniana da Copa do Mundo e a interferência direta do governo americano na decisão da arbitragem da partida entre EUA e Bósnia e Herzegovina", complementou o comunicado.

Vale relembrar que, durante o jogo entre EUA e Bósnia e Herzegovina, o atacante da seleção norte-americana, Folarin Balogun, foi expulso e, com isso, ficaria fora do confronto contra a Bélgica.



Porém, após sua seleção entrar com um recurso na Fifa, sua punição foi suspensa e ele voltou a estar elegível para o confronto das oitavas de final.

Provocação continuou nas redes sociais

Além da mensagem da federação de futebol, a Seleção Iraniana ainda publicou uma imagem comparando os resultados das partidas entre os jogos de Irã e Bélgica, que aconteceram na fase de grupos, e o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo.



O duelo entre os iranianos contra os belgas aconteceu no Grupo G e terminou em 0 a 0.

Na imagem ainda existem duas frases, uma em inglês, que traduzido fica "Dancem comigo!" e outra, logo abaixo, escrito em persa, língua oficial do país, que, quando traduzida resulta em "O mundo dança comigo".

Irã zomba de eliminação dos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tensões marcaram a participação do Irã na Copa

A participação do Irã na Copa do Mundo foi precoce, somando somente 3 pontos durante toda a fase inicial do torneio e não conseguindo se classificar como um dos melhores terceiros.



A Seleção Iraniana ainda encarou uma logística complicada e desgastante ao longo do torneio. Eles disputaram as três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos, porém ficaram baseados em Tijuana, no México, por causa das tensões políticas entre ambos os países.



Logo, a equipe era obrigada a retornar dos EUA ao México imediatamente após o fim de suas partidas em solo estadunidense. A exigência aconteceu por causa das restrições impostas à permanência dos atletas e da comissão técnica no território estadunidense.

Participação dos EUA na Copa do Mundo

Diferentemente dos rivais do Oriente Médio, os Estados Unidos caíram nas oitavas de final da Copa do Mundo após serem goleados por 4 a 1 pela Bélgica.

Com a classificação, os belgas encaram a Espanha nas quartas do Mundial, na próxima sexta-feira (10/7), às 16h (horário de Brasília).