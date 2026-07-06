Lukaku marca e Bélgica atropela Estados Unidos nas oitavas da Copa

A Bélgica não é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo e chegou ao Mundial com uma geração considerada envelhecida, mas vem galgando aos poucos e já está nas quartas de final. Na noite desta segunda-feira, 6, os belgas venceram os Estados Unidos por 4 a 1 e seguiram vivos em busca do sonho inédito.

Apesar das atuações modestas nos últimos jogos, tanto na fase de grupos quanto no mata-mata, a Bélgica se impôs diante dos donos da casa. De Keteleare abriu o placar, viu o estadunidense Tillman deixar tudo igual, mas a reação belga não demorou muito para acontecer ainda no primeiro tempo.

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De Keteleare voltou a balançar a rede dois minutos depois, de cabeça, e Hans Vanaken fechou o placar na segunda etapa, aproveitando uma grande falha do goleiro norte-americano Freese, que tentou sair do gol e acabou deixando a baliza livre. Já nos acréscimos, o capitão Romelu Lukaku ampliou o placar e transformou um jogo complicado em um chocolate belga, marcando o quarto gol da partida.

Polêmica

O duelo também foi marcado pela polêmica do atacante Balogun. O artilheiro dos Estados Unidos na Copa havia estava suspenso para o confronto após receber cartão vermelho na vitória diante da Bósnia, mas viu a penalidade ser anulada pela FIFA, depois do presidente Donald Trump revelar ter feito um pedido à entidade para liberar o jogador.

Próximos passos

A Bélgica vai enfrentar a toda poderosa Espanha nas quartas de final, que eliminou o rival Portugal nesta segunda-feira, 6, após vencer por 1 a 0. O duelo marcou a despedida de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, que admitiu ter disputado seu último Mundial.

O duelo da próxima fase acontecerá sexta-feira, 10, às 16h, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e valerá uma vaga entre as quatro melhore seleções da competição.

Os belgas não convenceram em nível de atuação na fase de grupos, e esteve perto de ser eliminado nas segunda fase para Senegal, mas aplicou uma virada espetacular, de 2 a 0 para 3 a 2, com direito a gol de pênalti no último minuto da prorrogação.