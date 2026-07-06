Meia dos EUA iguala Pelé e Messi em recorde de gols de falta em Copas

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O meio-campista Malik Tillman, dos Estados Unidos, igualou nomes como Pelé, Messi e David Beckham ao marcar seu segundo gol de falta na Copa do Mundo de 2026, desta vez na partida contra a Bélgica, válida pelas oitavas de final do torneio. O primeiro gol de falta do jogador de 24 anos foi marcado na vitória por 2 a 0 contra a Bósnia, na fase de grupos.

Com dois gols de falta, o estadunidense já divide o topo do ranking histórico com seis jogadores. No entanto, somente um atleta havia marcado dois gols de falta em uma única edição de Copa do Mundo: o francês Bernard Genghini, em 1982.

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Confira quem também atingiu a marca

Pelé (Brasil)

1966 - Brasil 2x0 Bulgária (Fase de grupos)

1970 - Brasil 3x2 Romênia (Fase de grupos)

Rivellino (Brasil)

1970 - Brasil 4x1 Tchecoslováquia (Fase de grupos)

1974 - Brasil 1x0 Alemanha Oriental (Fase de grupos)

Messi (Argentina)

2014 - Argentina 2x1 Bósnia (Fase de grupos)

2026 - Argentina 3x1 Jordânia (Fase de grupos)

Bernard Genghini (França)

1982 - França 4x0 Kuwait (Fase de grupos)

1982 - França 1x0 Áustria (Fase de grupos)

David Beckham (Inglaterra)

1998 - Inglaterra 2x0 Colômbia (Fase de grupos)

2006 - Inglaterra 1x0 Equador (Oitavas de final)

Andreas Brehme (Alemanha)