Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

PORTUGAL ELIMINADO

Cristiano Ronaldo diz que Eurocopa vale o mesmo que a Copa do Mundo

Camisa 7 afirma estar satisfeito com o que construiu na Seleção Portuguesa

Lucas Vilas Boas
Por
Cristiano Ronaldo em campo por Portugal
Cristiano Ronaldo em campo por Portugal - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Eliminado com Portugal, Cristiano Ronaldo afirmou que não considera a ausência de um título mundial como uma grande perda em sua carreira pela seleção. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, nesta segunda-feira, 6, o camisa 7 destacou que a conquista da Eurocopa de 2016 tem, para ele, o mesmo peso de levantar a taça da Copa do Mundo.

Na zona mista do AT&T Stadium, em Dallas, o atacante fez um balanço de sua trajetória com a camisa portuguesa e afirmou deixar a competição satisfeito com tudo o que construiu ao longo dos anos.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Amanhã levanto-me como me levantei hoje: de consciência tranquila. Dei o meu melhor, ganhei três títulos por Portugal... E Portugal não tinha ganho nenhum título antes de Cristiano. O maior título que ganhei pela seleção foi a Euro 2016, que para mim tem a mesma importância do Mundial, sinceramente", disse o jogador.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Ancelotti rejeita retorno ao Brasil e inicia férias após eliminação
Ancelotti rejeita retorno ao Brasil e inicia férias após eliminação imagem

COPA DO MUNDO

Carrasco do Brasil na Copa, Haaland já fez parte de grupo de rap
Carrasco do Brasil na Copa, Haaland já fez parte de grupo de rap imagem

QUEM JOGOU MAIS?

Neymar e Cristiano Ronaldo se despedem da Copa com números semelhantes
Neymar e Cristiano Ronaldo se despedem da Copa com números semelhantes imagem

A declaração aconteceu logo após a partida que marcou a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo. Aos 41 anos, o atacante já havia confirmado antes do torneio que a edição de 2026 seria sua última participação na principal competição de seleções.

Portugal deu adeus ao Mundial após sofrer o gol da derrota nos acréscimos da etapa final. Mikel Merino aproveitou assistência de Ferran Torres para marcar o único gol do clássico ibérico, garantindo a vitória espanhola por 1 a 0 e a vaga nas quartas de final da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cristiano ronaldo

Relacionadas

Mais lidas