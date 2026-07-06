Cristiano Ronaldo diz que Eurocopa vale o mesmo que a Copa do Mundo

Eliminado com Portugal, Cristiano Ronaldo afirmou que não considera a ausência de um título mundial como uma grande perda em sua carreira pela seleção. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, nesta segunda-feira, 6, o camisa 7 destacou que a conquista da Eurocopa de 2016 tem, para ele, o mesmo peso de levantar a taça da Copa do Mundo.

Na zona mista do AT&T Stadium, em Dallas, o atacante fez um balanço de sua trajetória com a camisa portuguesa e afirmou deixar a competição satisfeito com tudo o que construiu ao longo dos anos.

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"Amanhã levanto-me como me levantei hoje: de consciência tranquila. Dei o meu melhor, ganhei três títulos por Portugal... E Portugal não tinha ganho nenhum título antes de Cristiano. O maior título que ganhei pela seleção foi a Euro 2016, que para mim tem a mesma importância do Mundial, sinceramente", disse o jogador.

A declaração aconteceu logo após a partida que marcou a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo. Aos 41 anos, o atacante já havia confirmado antes do torneio que a edição de 2026 seria sua última participação na principal competição de seleções.

Portugal deu adeus ao Mundial após sofrer o gol da derrota nos acréscimos da etapa final. Mikel Merino aproveitou assistência de Ferran Torres para marcar o único gol do clássico ibérico, garantindo a vitória espanhola por 1 a 0 e a vaga nas quartas de final da competição.