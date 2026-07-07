Fifa defende Raphael Claus após acusação de Donald Trump na Copa

Em meio à polêmica de arbitragem envolvendo Raphael Claus e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Fifa emitiu um posicionamento oficial em defesa do árbitro brasileiro. Em nota, a entidade reconheceu Claus como “um dos principais árbitros profissionais do mundo” e disse manter “total confiança” em seu trabalho na Copa do Mundo.



“Raphael Claus está arbitrando sua segunda Copa do Mundo da Fifa, depois de atuar no Catar, em 2022. É um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como um oficial de arbitragem de confiança”, afirmou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.

Entenda a polêmica

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O trabalho de Claus foi questionado por Donald Trump, que afirmou que o árbitro brasileiro cometeu um equívoco e não agiu de forma honesta ao expulsar o jogador atacante norte-americano Folarin Balogun, no confronto dos Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina, válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.



A expulsão deixaria o jogador fora do confronto contra a Bélgica, válido pelas oitavas de final da competição, que aconteceu nesta segunda-feira, 6. No entanto, a decisão foi revertida pela Fifa, o que suscitou protestos e falas acaloradas de Trump a favor da revogação da suspensão.

Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele… Eu não quero dizer isso, porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito, como se eu pudesse te mostrar o histórico. Ele fez uma marcação que ninguém conseguiu acreditar, sabe? Até pessoas do outro lado. Donald Trump - Presidente dos Estados Unidos

Nesta segunda, o próprio Trump admitiu ter conversado com Gianni Infantino, presidente da Fifa, pedindo a revisão da suspensão de Balogun, e tratou Claus como um árbitro suspeito.



Em comunicado, Infantino confirmou a conversa com Trump. Mas tentou desvincular a decisão do comitê da influência do presidente americano.