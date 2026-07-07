COPA DO MUNDO
França x Marrocos: onde assistir, escalações, desfalques e árbitro
Os dois times iniciam as quartas de final nesta quinta-feira, 9, às 17h, e decidem vaga na semi
A Copa do Mundo chegou às quartas de final - e os franceses e marroquinos decidem a primeira vaga na semifinal nesta quinta-feira, 9, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, no duelo que reedita a semifinal de 2022, quando os franceses venceram por 2 a 0 e impediram a seleção africana de chegar à decisão.
Naquela partida, Theo Hernández abriu o placar aos cinco minutos, no estádio Al Bayt. Randal Kolo Muani marcou no fim e confirmou a vitória francesa por 2 a 0.
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O resultado colocou a França em sua segunda final consecutiva e encerrou a campanha histórica do Marrocos. Mesmo eliminado, o país africano se tornou o primeiro do continente a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.
Quatro anos depois, o Marrocos tenta dar o troco e alcançar a semifinal pela segunda edição consecutiva. A França, por sua vez, segue em busca de um feito raro: tornar-se apenas a segunda seleção europeia a disputar três finais seguidas de Copa do Mundo.
Agora, quem avançar enfrentará o vencedor de Espanha x Bélgica na semifinal.
Transmissão
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Manu Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.Técnico: Didier Deschamps.
Marrocos: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Halhal e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Rahimi.Técnico: Mohamed Ouahbi.
Desfalques
França: Aurélien Tchouaméni (lesão muscular)
Marrocos: Ismael Saibari (dores na coxa)
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
- Assistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
- Assistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
- Quarto árbitro: Dario Herrera (Argentina)
Como chega a França
A França faz uma campanha de alto nível em sua oitava participação consecutiva em Copas do Mundo. A seleção liderou o Grupo I com 100% de aproveitamento, depois de vencer Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1.
No primeiro mata-mata, os franceses derrotaram a Suécia por 3 a 0. Bradley Barcola ganhou destaque e mostrou que a força ofensiva da equipe vai além do trio formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.
Nas oitavas de final, a classificação veio de forma mais apertada. A França venceu o Paraguai por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Mbappé, e confirmou a vaga nas quartas.
Favorita ao título para muitos, a equipe de Didier Deschamps chega invicta e com cinco vitórias em cinco partidas.
Como chega Marrocos
A trajetória marroquina foi menos linear, mas novamente marcada por competitividade e poder de reação. A seleção estreou com empate por 1 a 1 contra o Brasil e depois venceu a Escócia por 1 a 0.
Na última rodada da fase de grupos, os marroquinos superaram o Haiti por 4 a 2, em um jogo movimentado, e terminaram na segunda colocação do Grupo C.
No primeiro mata-mata, o Marrocos ficou perto da eliminação contra a Holanda. Issa Diop marcou de cabeça nos instantes finais e levou a partida para a prorrogação. Depois do empate persistir, a classificação veio nos pênaltis.
Nas oitavas, a equipe apresentou sua atuação mais convincente. O Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Azzedine Ounahi e outro de Soufiane Rahimi.