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Com Messi em alerta, Argentina pega Egito pelas oitavas nesta terça

Hermanos entram em campo nesta terça-feira, 6, às 13h (horário de Brasília, pelas oitavas

Yuri Abreu
Por
Lionei Messi, um dos artilheiros da Copa do Mundo, com sete gols
Lionei Messi, um dos artilheiros da Copa do Mundo, com sete gols - Foto: Patrícia de Melo Moreira / AFP

Após passar por um grande sufoco contra Cabo Verde e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Argentina enfrenta o Egito, nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), querendo evitar uma nova surpresa neste mundial. A partida será em Atlanta, nos Estados Unidos.

Esse será o primeiro duelo das duas seleções na história. De um lado, a "albiceleste" conta com a boa fase de Lionel Messi, artilheiro da Copa do Mundo, ao lado de Haaland e Mbappé, com sete gols. Do outro, o Egito vem comandado por Mohamed Salah, que já atingiu a sua melhor participação na história do torneio.

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Como chega a Argentina?

Para a partida de logo mais, o técnico Lionel Scaloni deve ter apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Facundo Medina saiu lesionado contra Cabo Verde e preocupa. Tagliafico é quem deve ficar com a vaga. No ataque, Julián Álvarez briga para ser o centroavante titular.

Provável escalação da Argentina:

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Messi, Almada e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

Preocupação com Salah

No Egito, a preocupação era exatamente com o seu principal jogador. Foram dias de preocupação com a condição física de Salah, mas a atuação dele contra a Austrália, nos 16 avos, acabou com a apreensão da equipe africana. Assim, o time não deverá ter desfalques.

Provável escalação do Egito

Shobeir; Hany, Fathi (Rabia), Yasser Ibrahim e Hafez; Lashin, Attia e Salah; Ashour, Zico e Marmoush.

Mohamed Salah é esperança do Egito na partida de hoje contra a Argentina
Mohamed Salah é esperança do Egito na partida de hoje contra a Argentina - Foto: Paul Ellis/AFP

Quem apita?

A arbitragem da partida ficará a cargo do francês Francois Letexier. Ele será auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, ambos também da França.

Onde assistir?

A partida entre Argentina e Egito será transmitida pela TV Globo, Cazé TV, SBT, ge.globo e getv.

E o próximo rival?

Quem avançar do duelo de logo mais pega o vencedor de Suíça x Colômbia, que jogam às 17h (horário de Brasília).

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Tags

Argentina Copa do Mundo 2026 Egito Lionel Messi Mohamed Salah

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