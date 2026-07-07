Com Messi em alerta, Argentina pega Egito pelas oitavas nesta terça

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Após passar por um grande sufoco contra Cabo Verde e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Argentina enfrenta o Egito, nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), querendo evitar uma nova surpresa neste mundial. A partida será em Atlanta, nos Estados Unidos.

Esse será o primeiro duelo das duas seleções na história. De um lado, a "albiceleste" conta com a boa fase de Lionel Messi, artilheiro da Copa do Mundo, ao lado de Haaland e Mbappé, com sete gols. Do outro, o Egito vem comandado por Mohamed Salah, que já atingiu a sua melhor participação na história do torneio.

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Como chega a Argentina?

Para a partida de logo mais, o técnico Lionel Scaloni deve ter apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Facundo Medina saiu lesionado contra Cabo Verde e preocupa. Tagliafico é quem deve ficar com a vaga. No ataque, Julián Álvarez briga para ser o centroavante titular.

Provável escalação da Argentina:

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Messi, Almada e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

Preocupação com Salah

No Egito, a preocupação era exatamente com o seu principal jogador. Foram dias de preocupação com a condição física de Salah, mas a atuação dele contra a Austrália, nos 16 avos, acabou com a apreensão da equipe africana. Assim, o time não deverá ter desfalques.

Provável escalação do Egito

Shobeir; Hany, Fathi (Rabia), Yasser Ibrahim e Hafez; Lashin, Attia e Salah; Ashour, Zico e Marmoush.

Mohamed Salah é esperança do Egito na partida de hoje contra a Argentina - Foto: Paul Ellis/AFP

Quem apita?

A arbitragem da partida ficará a cargo do francês Francois Letexier. Ele será auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, ambos também da França.

Onde assistir?

A partida entre Argentina e Egito será transmitida pela TV Globo, Cazé TV, SBT, ge.globo e getv.

E o próximo rival?

Quem avançar do duelo de logo mais pega o vencedor de Suíça x Colômbia, que jogam às 17h (horário de Brasília).